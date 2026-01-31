お笑いコンビ、霜降り明星のせいや（33）が30日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方の粗品（32）とともに生出演。「ヤングケアラー」などと指摘され炎上騒動になっているABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」23日放送回について言及した。

せいやは「社会問題ですから。まだ大人になるなよ！しか言えません」と前置きした上で「この1週間、どこいってもずっとこの話」と切り出した。この日、「探偵！ナイトスクープ」の収録だったと明かし「どれぐらいしゃべれるんですかね」と局や所属の吉本興業に相談したという。「ABC、吉本、依頼者、いろんな関係があって、俺1人の動きと発言で、邪魔になる動きもあるわけで俺がホンマに言えるのはロケで発した、深い意味はないですよ『とにかく大人になんなよ』『とにかくまだ大人になんなよ』と。子供は子供らしくという、その言葉だけ」と語った。

「いろいろ考えた。言葉選びながらしゃべりますけど、『探偵！ナイトスクープ』のロケを頑張っただけ。考察されすぎてるのよ、正直。メッセージ性があったり、変に持ち上げられたりもしたけど。俺はシンプルに何回も言うけど、子供に『まだ大人になんなよ』と言っただけ。それだけ。それ以上でもそれ以下でもない。変に何かメッセージ込めたやろっていうのはない」と語った。

23日放送回では、探偵を務めるせいやが、6人兄弟の世話をする小学6年生の長男からの「1日だけ長男を代わってほしい」との依頼に答える様子が放送された。放送終了後、ネット上では「ヤングケアラー状態」などと批判の声が上がっていた。