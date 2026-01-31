ピンポーン！より早く「ワン！」、「ごはんまだ？」の「ニャー」はもはや定時連絡。ペットと暮らす日々には、鳴き声という“音のメッセージ”があふれています。ペット保険『PS保険』を提供するペットメディカルサポート株式会社（東京都港区）が実施した、「愛犬や愛猫の鳴き声」に関する実態調査によると、犬・猫いずれの飼い主も6割弱が「鳴き声の意味がわかる」と回答したことがわかりました。では、愛犬・愛猫の鳴き声を「うるさい」と思うことはあるのでしょうか。



【調査結果を見る】愛犬や愛猫の鳴き声を「うるさい」と思うことはありますか？

調査は、犬、猫を飼っている全国の20〜69歳の男女397人（犬の飼い主199人、猫の飼い主198人）を対象として、2025年10月にインターネットで実施されました。



はじめに、「愛犬や愛猫がよく鳴くタイミング」を尋ねたところ、犬では「玄関に人が来たとき」（31.2%）、「ごはんを催促するとき」（20.6%）、「散歩の期待が高まるとき」（14.1%）が上位に挙がり、日々のルーティンに“声で参加”する様子が見て取れました。



一方、猫の場合は「ごはんを催促するとき」（51.0%）、「朝、飼い主を起こすとき」（12.6%）が上位となったのに対して、「玄関に人が来たとき」（1.0%）の反応がほとんどなく、“外の世界”よりも“自分の世界”を優先して鳴く傾向が見られました。



また、「鳴き声の意味がわかる」と答えた人は、犬の飼い主で57.3%、猫の飼い主では58.6%と、いずれも過半数を超えた一方で、「全然わからない」（犬8.5%、猫6.6%）や「気にしたことがない」（犬7.0%、猫5.1%）という意見も一定数見られました。



では、愛犬や愛猫の鳴き声を「うるさい」と思うことはあるのでしょうか。



調査の結果、犬の飼い主の6割弱が「ある」（よくある11.6%、たまにある46.2%）と回答し、犬の鳴き声は、猫に比べて“音量”や“頻度”の面で意識されやすいことがうかがえました。



一方、猫の飼い主では、6割弱が「ない」（ない30.3%、ほとんどない28.8%）と回答しているものの、「たまにある」（27.8%）や「よくある」（7.1%）という回答が3割以上あり、愛猫の鳴き声をうるさいと感じる飼い主も少なくないようです。



次に、「愛犬や愛猫の鳴き声の対処法」を尋ねたところ、犬の場合は「”静かに！”と一喝」（34.2%）、「何もせず、自然に任せる」（26.1%）、「おやつやおもちゃで気をそらす」（19.1%）が上位に挙がりました。



一方、猫の場合では「何もせず、自然に任せる」（41.9%）が最多となったほか、「おやつやおもちゃで気をそらす」（20.2%）、「気にしないようにしている」（15.7%）が上位となり、全体として、愛猫の鳴き声を積極的に制止するよりも、自然な行動として受け入れる姿勢が多く見られました。



最後に、「愛犬や愛猫の鳴き声に対する周囲の反応」を聞いたところ、犬の場合は「鳴き声を気にしている様子がある」（17.1%）や「鳴き声も含めてかわいがってくれる」（12.1%）、「『ちょっとうるさい』と言われたことがある」（8.0%）が上位に挙がったものの、最も多かったのは「何も言われない」（56.3%）となり、鳴き声の大きさや音質、タイミングなどによって受け止め方が異なり、反応もさまざまになる傾向が見受けられます。



一方、猫の場合でも「何も言われない」（60.6%）が最も多く、次いで「鳴き声も含めてかわいがってくれる」（17.2%）、「鳴き声を気にしている様子がある」（10.6%）と続き、「『ちょっとうるさい』と言われたことがある」（4.0%）は少数派となりました。



これらの調査結果を踏まえて同社は、「犬や猫の鳴き声は単なる音ではなく、飼い主との絆を深める“気持ちのメッセージ”であるということです。その声に耳を傾けることは、愛犬や愛猫の健康や心の変化に気付く一歩であり、私たち自身の安心を見つめ直すきっかけにもなります」と述べています。



【出典】

▽ペット保険『PS保険調べ』