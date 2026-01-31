現在放送中のドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）の第3話より、劇中の7人組ボーイズグループ NAZEが歌う劇中歌「HELLO」が本日1月31日に配信リリースされた。

本楽曲は、中村倫也演じるNAZEの音楽プロデューサー 吾妻潤の独創的なアイデアから生まれたNAZEの最新曲で、ライバルグループ TORINNERとの合同ライブシーンで突如披露されたもの。メンバーの出身地でもある韓国、日本、タイの伝統楽器の音色を取り入れたミディアムポップソングで、古典と現代が交差するサウンドの中に多彩な変奏が織り重なり、3カ国の衣装をまとったNAZEのパフォーマンスが、楽曲の力強くドラマチックな世界観を体現した。

また、本楽曲の配信を記念してシェアキャンペーンも開催。期間中、ストリーミングサービスにて本楽曲を再生し、X（旧Twitter）またはInstagramストーリーズに「#ドラマドリステ」、「#ドリステ_HELLO」とドラマの感想などをつけて楽曲をシェアすると、抽選で5名に『DREAM STAGE / ナナボーステッカーセット』がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド編集部）