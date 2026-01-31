＜在宅ワークは裏切り？！＞夫の言い分は不自然？「探偵はハッタリだ」両親は私の味方【第4話まんが】
私はツバキ。夫ダイスケと長女のシュリ（1歳）、次女のリセ（0歳）と暮らしています。私は先日、元上司のサイトウさんと数年ぶりにファミレスで会い、在宅の仕事を紹介してもらいました。しかしその数日後……。ダイスケはいきなり「不倫してるだろ」と言ってきたのです。ダイスケは日払いの仕事に出かける私を疑い、ここしばらく探偵に尾行させていたと言うのです。身に覚えのないことで離婚を告げられ、私はただ呆然とするしかなかったのでした。
子どもたちを連れて実家に向かった私。これまでの経緯を打ち明けると、両親は真剣な顔をして聞いてくれました。そして父は、ダイスケの主張に不自然な点があることや、ダイスケの言い分が矛盾していることを指摘しました。
両親が一番引っかかっていたのは、ダイスケが親権を欲しがっていないことでした。離婚して妻子を手放し、解放されたい……。ダイスケの主張や態度から、そんな気持ちが感じ取れるそうです。そして両親は私の味方になってくれました。
今のダイスケに私の言葉は届きません。
すると両親は「自分たちから話をする」と言ってくれました。
突然のダイスケの豹変に混乱していた私は、その温かい言葉に心からホッとしたのでした。
父の言うとおり、探偵を頼んだという話はただのハッタリなのかもしれません。
これをきっかけに一方的に私を責め立て、子どもたちを私に押し付けようという魂胆とも考えられます。
いずれにせよ、夫婦で話し合おうともしない姿勢はおかしいでしょう。
私も両親に頼るばかりではなく、しっかりこの状況に立ち向かうつもりです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
