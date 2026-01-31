MLB通算354勝の剛腕＆NFL史上最高RB 岩井明愛は豪華セレブと同組「ファンサービスがスゴイ」
＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 2日目◇30日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞過去2シーズンの優勝者のみが出場できる開幕戦はアマチュア、セレブリティと同組で回るプロアマ形式。岩井明愛は米国のスーパーレジェンドとともに、貴重な時間を過ごした。
【写真】石川遼と握手を交わすクレメンス氏
そのひとりが、MLB通算354勝で歴代最多となる7度のサイ・ヤング賞を受賞した“ロケット”ことロジャー・クレメンス氏。もうひとりはNFLダラス・カウボーイズなどで活躍し、史上最高のランニングバックと名高いエミット・スミス氏。ギャラリー誰もが二度見をしてしまうような、豪華なグループだった。エミットは初日に明愛の妹・千怜と同組でプレーし、双子であることを知ると驚いていたという。「（ラウンド中に）サインを求められて忙しそうだなと思って。有名な方と回れて光栄で、楽しかった。ファンサービスがすごいな、いいなと思いました」と振り返る。2日目は8位から出たが、3バーディ・2ボギーの「71」でトータル4アンダー・11位タイにやや後退した。「ドライバーもアイアンも良かった」という中で「ひとつだけ…」と悔やんだのは後半8番。フェアウェイからの2打目が右に出て、バンカーの目玉になってしまった。141ヤードで風はアゲンスト。7番アイアンに番手を上げて、カット目に打つイメージでいたが、打った瞬間にミスした感触が手に残った。「手元をもう少しガマンして左に振っていきたかった。『あ、右に出るだろうな』って…」。それでもなんとかボギーで抑え、首位と4打差にとどめた。「きょうも伸ばせて良かった。いつもと同じく楽しんで、笑顔で頑張ります」。3日目は元NFL選手とラッパーと同組になった。新たな出会いを楽しみにしながら、週末での浮上に意気込んだ。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンド リーダーボード
日本勢の獲得賞金がすごい！ 2025年マネーランキング
本当に還暦？ クレメンス氏のドライバースイング【動画】
畑岡奈紗、メジャーリーガーの一撃にビックリ「逆にゴルフが難しくなる（笑）」
松山英樹は？ 米男子ツアーのリーダーボード
【写真】石川遼と握手を交わすクレメンス氏
そのひとりが、MLB通算354勝で歴代最多となる7度のサイ・ヤング賞を受賞した“ロケット”ことロジャー・クレメンス氏。もうひとりはNFLダラス・カウボーイズなどで活躍し、史上最高のランニングバックと名高いエミット・スミス氏。ギャラリー誰もが二度見をしてしまうような、豪華なグループだった。エミットは初日に明愛の妹・千怜と同組でプレーし、双子であることを知ると驚いていたという。「（ラウンド中に）サインを求められて忙しそうだなと思って。有名な方と回れて光栄で、楽しかった。ファンサービスがすごいな、いいなと思いました」と振り返る。2日目は8位から出たが、3バーディ・2ボギーの「71」でトータル4アンダー・11位タイにやや後退した。「ドライバーもアイアンも良かった」という中で「ひとつだけ…」と悔やんだのは後半8番。フェアウェイからの2打目が右に出て、バンカーの目玉になってしまった。141ヤードで風はアゲンスト。7番アイアンに番手を上げて、カット目に打つイメージでいたが、打った瞬間にミスした感触が手に残った。「手元をもう少しガマンして左に振っていきたかった。『あ、右に出るだろうな』って…」。それでもなんとかボギーで抑え、首位と4打差にとどめた。「きょうも伸ばせて良かった。いつもと同じく楽しんで、笑顔で頑張ります」。3日目は元NFL選手とラッパーと同組になった。新たな出会いを楽しみにしながら、週末での浮上に意気込んだ。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンド リーダーボード
日本勢の獲得賞金がすごい！ 2025年マネーランキング
本当に還暦？ クレメンス氏のドライバースイング【動画】
畑岡奈紗、メジャーリーガーの一撃にビックリ「逆にゴルフが難しくなる（笑）」
松山英樹は？ 米男子ツアーのリーダーボード