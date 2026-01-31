今回の衆院選を占う上で重要な指標になるというYouTube分析。SNSでの情報収集が当たり前になる中、そこにはどのような世界が広がっているのか。

【映像】政党別関連動画の再生数とポジネガ分析（データあり）

ニュース番組『わたしとニュース』では、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏、東京大学-IncluDE准教授の中野円佳氏とともに、YouTube政党関連動画の分析結果や無党派層への影響について深掘りした。

■YouTube政党関連動画のポジネガ分析

選挙ドットコムでは独自に、「YouTubeの政党別関連動画の再生数とポジネガ分析」（動画公開日：1月12日〜18日、データ取得日：18日）を行なった。

伊藤氏は「こちらはデータ上で政党に関するものがどういった量、どういった質のものが出ているかを見てもらうことの指標になるデータだと考えている。横軸が再生数を積み上げたもの。それらがどういった性質のものが投稿されているかというのを、タイトルのワードなどの内容からネガティブがポジティブかをAIで自動判定している。青がポジティブで、赤がネガティブを表している」と説明。

「このグラフは特に多いものの大体の傾向なので、必ずしもこれが民意の全てということではない。その中で、全体の動向の指標にはなると思っている。もちろん再生数が多ければ支持が多いとか応援しているという意味合いではないのと同じように、どういったものが見られているか。ただ、見られることによって、その情報、その動画というのはまた別の方のおすすめにも載ってくるので、再生数が伸びると影響力が高まるという意味では増幅されて見えるところもある」

さらに、このデータには政党・政治家の公式な発信以外の動画も含まれているという。

「全体の選挙関連動画の割合を見ると、全体の約8割から9割ぐらいが第3者、つまり政党や候補者以外の第3者が発信している。そのため、YouTube上の実態を見るためには、こうした第3者が発信しているものを含めたデータを見るのがよりいいだろうということで、今回もそこも含めた収集をした」

分析結果で目を引くのが、自民党の圧倒的な再生数とポジティブ判定の多さだ。伊藤氏は、この背景に政権交代による変化があると指摘する。

「明確に高市政権発足から自民党のポジネガについては反転したという状態。元々市民感情としては、与党や大政党に対しては厳しい目を持たれることが多いが、今回の自民党に関しては、高市総理が元々ネット上での発信力が強い方ということもあり、それが乗じて高市政権への評価、そして自民党への評価にも流れてきている状況になっている」。

一方、中道改革連合などの野党にはネガティブ判定が目立つ。伊藤氏はYouTube特有の傾向について言及した。

「立憲や中道に対する政策への批判動画などが多いが、そもそも注意していただきたいのが、最近のYouTubeのトレンドとしては、保守的な思想の方の動画やコンテンツが伸びやすいという傾向がある。対してリベラルというものは、量が少なかったり、批判的に発信される、それが拡散される傾向があるので、思想的なものの違いで、ポジネガの割合が変わってきていることは知っておいていただきたい」

また、自民党と連立を組む日本維新の会についても「維新は元々ポジティブもネガティブも一定だったが、やはり最近のダブル選挙、副首都構想を問うというところで、ダブル選挙についての批判的な投稿が目立つ状況だ」と、ネガティブ判定が増加している背景を説明した。

この結果を受けて中野氏は「今回、短期間で選挙をやること自体に対しては、結構ネガティブな反応が多いのかなと思った。あと政治献金の問題なども。どういう層が反応しているかというのもあるのかもしれないけど、思っている以上にポジティブだったり、中道に対する見方はすごく厳しいなという印象」とコメントした。

■選挙の鍵を握る「無党派層」の動向

さらに、選挙の鍵を握るとされる「無党派層」の動向についての調査結果がある。選挙ドットコムとJX通信社の1月中旬実施の調査によると、支持政党がない層=無党派層の投票先として、自民党が3割を超えている。

伊藤氏は「この数字で見ると、今のところ受け皿としては自民党が選ばれる割合が多いが、他にも中道や国民民主党も1割を上回っているので、多党制と言われる中で、選択肢も広がってきている。大きな政党はある、一方で受け皿もあるという状態でどう動いていくかというのは注目ポイントだと思う」と分析する。

無党派層とネットの関係については「どちらかというとネットを使う方は政治的な趣向がそこまで強くない方。強いて挙げるなら〇〇党を応援している、みたいな方が多い。そういった方たちの関心がどこに向いているのかというのは1つ選挙を占う上でも、それが必ずしもイコール結果というのは言い過ぎだと思うが、選挙の指標にはなり得る」と述べた。

中野氏は「動画だとテキストよりも、いろいろな媒体で書かれていることとが比較しにくいところもあると思う。どちらかというと印象で投票行動とかに繋がりやすいのかなと思うし、アルゴリズムでどんどん上がってくるみたいなところで、数が多いものがより有利になる現象は無党派層に特に働きやすいのではないか」と懸念を示した。

これに伊藤氏は「おっしゃる流れは想定できる。再生数が多かったりすると『この情報は正しいのかな』という印象を与える要素もある。まずはこういった状況だということ知っていただいて、『ここは応援しているんだな』『ここは下げているのはなんでだろう』とか、冷静な目線を持って情報と向き合っていただくだけでも、だいぶ受け取り方は変わってくると考えている」と語った。

（『わたしとニュース』より）