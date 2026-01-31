夏木マリ、冷蔵庫整理の“ありあわせ”食材で作った韓国風の手料理を紹介「イケる！」
俳優の夏木マリ（73）が29日、自身のインスタグラムを更新。手料理を披露した。
【写真】夏木マリが披露した、ありあわせ食材で作った“なんちゃって韓国丼”
投稿では、「そろそろ冷蔵庫も整理しなければならないので、あり合わせで、なんちゃって韓国丼作ってみました」とつづり、手作りの料理写真を公開。「コムタンスープに、トックと、牛肉と、ネギと豆腐ね イケる！」と仕上がりにも満足した様子を見せている。
写真には、透き通ったスープに牛肉や豆腐、ネギ、トックが盛り付けられた1杯が写されており、シンプルながらも滋味深そうな仕上がりが印象的だ。
【写真】夏木マリが披露した、ありあわせ食材で作った“なんちゃって韓国丼”
投稿では、「そろそろ冷蔵庫も整理しなければならないので、あり合わせで、なんちゃって韓国丼作ってみました」とつづり、手作りの料理写真を公開。「コムタンスープに、トックと、牛肉と、ネギと豆腐ね イケる！」と仕上がりにも満足した様子を見せている。
写真には、透き通ったスープに牛肉や豆腐、ネギ、トックが盛り付けられた1杯が写されており、シンプルながらも滋味深そうな仕上がりが印象的だ。