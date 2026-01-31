モデルでタレントの藤井サチ（２８）が３１日、都内で行われた「藤井サチ １ｓｔフォト＆スタイルブック『雨のち、サチ。』」発売記念イベントに出席した。

モデルの仕事を始めて１４年目を迎えた中で、今回自身初の大胆な下着カットも収録された。藤井は「実は、下着をたくさん着たいっていうのを自らリクエストして、自分の見せたことのない表情を皆さんに楽しんでいただきたいなっていうので、服を着ずに撮影したんです。本当に恥ずかしくて…顔が真っ赤になっちゃった」と照れながらも撮影を振り返った。

中でもお気に入りカットは、今までコンプレックスに感じていたというお尻がメインで写っているカット。昔は「お尻がバーンってあるのがイヤだった」というが「今回はお尻の筋トレを凄く頑張って撮影に挑んだ。きれいに撮っていただけたんじゃないかな」と充実感をにじませた。

藤井は昨年７月に一般男性との結婚を発表。報道陣から「新婚生活はどうですか？」と問われると「え〜、楽しいです！」と満面の笑みを見せた。また、夫は藤井のお尻のトレーニングに喝を入れてくれたといい「毎日お風呂入る前に筋トレしてたんですけど、今日はいいかなって思った日でも『（筋トレを）やってないけど大丈夫？』って良い意味でプレッシャーをかけてくれた。助けられました」と感謝。「（同書を）見たときに『すごいキレイだよ！』と言ってくれたので良かったな」と嬉しそうに語った。

そんな藤井の今年の抱負は「あったかい家庭を築きあげたい」。さらに「絶対に子どもが欲しいねっていう話をしている。そこに向けて頑張りたい」と待望の第１子誕生に期待を寄せた。