¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£³£±Æü¤Ë½Õµ¨µÜºê¥­¥ã¥ó¥×Á°¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜºê¿ÀµÜ¤Ø¤Î»²ÇÒ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£

­à£Ç¤Î¥¨¡¼¥¹­á´°Á´Éü³è¤Ø¡½¡½¡£¸Í¶¿¤Ïºòµ¨£²Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À®ÀÓÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê£²ÅÙ¤ÎÆó·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï£´¡¦£±£´¤Ç£¸¾¡£¹ÇÔ¤È£´Ç¯Ï¢Â³¤Î£²·å¾¡Íø¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡±¦ÏÓ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏµîÇ¯¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¿¾¯¤ÎÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¤Î¤â¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶­¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È£±¤«·îÈ¾¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤À®ÀÓ¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£

¡¡£²£°£²£²Ç¯¤«¤é£²£´Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£±£²¾¡¤òµó¤²¤Æ¤­¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£°¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¡Ö£±£µ¾¡¡×¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£¡Ö£±£µ¾¡¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉ¬¤º¤¤¤¤À®ÀÓ¤¬»Ä¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉü³è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£

¡¡ÀèÈ¯¸õÊä¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÅê¼ê£³Ì¾¤â¹çÎ®¤·¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁè¤¤¤âÎãÇ¯°Ê¾å¤Î·ã²½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¤ÏÃÏ¸µ¡¦µÜºê¤Ç¤Î½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤ë¤«¡£