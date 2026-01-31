◆女子サッカー◇静岡県高校新人戦 藤枝順心３―０東海大静岡翔洋（３１日・藤枝総合運動公園陸上競技場）

静岡県高校女子サッカー新人戦決勝で藤枝順心が東海大静岡翔洋を３―０で下し、２２連覇を達成した。後半６分にＦＷ横田あおい（１年）が先制点を決めると、同１１分にＭＦ酒井美祐（２年）、同２３分にＭＦ高田理乃（２年）が追加点を決め、県の頂点に立った。

前半は１１本のシュートを打っても決まらず。待望の先制点をもたらしたのは、今大会で公式戦デビューした横田だ。左からの高田のクロスに飛び込み、右足でジャンピングボレー。公式戦初ゴールを「うれしかったです」と喜んだ。

シュート数は１８対１と圧倒。決定機にゴールポストをたたいてしまう不運が続いた。中村翔監督（３７）は「まだ理想の半分も満たしていない」としながらも「昨年よりも攻撃のオプションは増やせそうかな」と新戦力の潜在能力に期待した。

全国ベスト８の結果を残した昨年末の選手権のメンバーが７人残った。ポルトガル遠征から戻り、この日後半から出場したＵ―１７日本代表のＤＦ近藤咲季（１年）もその一人。先輩たちとともに挑んだ全国の大舞台での経験を生かそうとしている。

今年も目標は全国総体、選手権での優勝を目指すことに例年と変わりはない。だが、主将については「まださぐりながらやっている」（中村監督）とまだ決定していない状態だ。全員がアピールし合う中で、この日のゲームキャプテンを務めたＭＦ内野紗来（２年）は、昨年の選手権の悔しさを胸に「今年は優勝して終わりたい」と静かに意気込んだ。