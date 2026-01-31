W. ユージン・スミス 〈私の窓から時々見ると…〉より 1958年 東京都写真美術館蔵 ©1958, 2026 The Heirs of W. Eugene Smith

東京都写真美術館は、20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの写真家、W. ユージン・スミス（1918-1978）の個展を3月17日（火）から開催する。

ユージン・スミスはアメリカ・カンザス州ウィチタに生まれ、母親の影響で幼少期より写真に親しんだ。その後、地元紙「ウィチタ・イーグル」での活動を経て、1940年代から本格的に報道写真に取り組むようになる。

第二次世界大戦中には、グラフ雑誌「ライフ」の特派員として沖縄やサイパンなどの激戦地を取材。戦後も同誌を中心に、「カントリー・ドクター」「慈悲の人 シュヴァイツァー」「水俣」などの作品を発表。複数の写真と短い解説文を組み合わせたフォト・エッセイの手法に至る。

1954年に「ライフ」誌を離れた後は、ニューヨーク・マンハッタンのロフトに住み、ロバート・フランクやダイアン・アーバスなどの写真家、セロニアス・モンクやマイルス・デイヴィスといったジャズ・ミュージシャンや画家など、ロフトに集う多くの芸術家を撮影したという。

同展では、「ロフトの時代」とその前後の作品を中心に紹介している。

W. ユージン・スミス 《セルフ・ポートレイト》 1957年頃 ©1957, 2026 The Heirs of W. Eugene Smith 画像提供: Center for Creative Photography, The University of Arizona: W. Eugene Smith Archive

W. ユージン・スミス 〈屋根裏部屋から〉より 1957-58年頃 東京都写真美術館 ©2026 The Heirs of W. Eugene Smith

W. ユージン・スミス 《ゴーグルをはめた鉄鋼労働者》〈ピッツバーグ〉より 1955年 東京都写真美術館 ©1955, 2026 The Heirs of W. Eugene Smith

W. ユージン・スミス 〈ジャズとフォークのミュージシャンたち〉より 1962年頃 東京都写真美術館 ©1962, 2026 The Heirs of W. Eugene Smith

W. ユージン・スミス 《無題（水俣湾での漁猟）》〈水俣〉より 1972年 東京都写真美術館蔵 ©Aileen Mioko Smith

W. ユージン・スミス 《無題（認定患者の遺影を持つ親族たち）》〈水俣〉より 1972年 東京都写真美術館蔵 ©Aileen Mioko Smith

石川武志 《チッソ工場を見下ろすユージン・スミス》 1971年 ©Ishikawa Takeshi

石川武志 《トーストにピーナッツバターをつける》 1972年 ©Ishikawa Takeshi

石川武志 《プリントの選別》 1974年 ©Ishikawa Takeshi

会場

東京都写真美術館

開催期間

2026年3月17日（火）～6月7日（日）



開催時間

10時00分～18時00分（入館は閉館時間の30分前まで）

木曜日・金曜日は20時00分まで



休館

月曜日（5月4日（月）は開館、5月7日（木）は休館）

※月曜日が祝日の場合は開館し、翌平日休館

※年末年始、12月29日～1月1日



入場料

一般：700円（団体560円） 学生：560円（団体440円） 高校生・65歳以上：350円（団体280円）

※中学生以下および障害者手帳の所有者とその介護者（2名まで）は無料

※第3水曜日は65歳以上無料

※3月17日（火）～4月5日（日）は、「ウェルカムユース2026」キャンペーンで18歳以下無料



ギャラリートーク

3月20日（金）14時00分～ 4月24日（金）14時00分～ 5月22日（金）14時00分～