―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から30日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4113> 田岡化 　　　　東Ｓ 　 -24.23 　　1/28　　　3Q　　　 22.80
<1850> 南海辰村 　　　東Ｓ 　 -12.23 　　1/28　　　3Q　　　 28.92
<9353> 桜島埠 　　　　東Ｓ 　 -11.05 　　1/23　　　3Q　　　 23.01
<3850> イントラマト 　東Ｓ　　 -8.98 　　1/28　　　3Q　　　273.23
<6960> フクダ電 　　　東Ｓ　　 -8.92 　　1/26　　　3Q　　　 -6.83

<9818> 大丸エナ 　　　東Ｓ　　 -8.29 　　1/28　　　3Q　　　 10.50
<9709> ＮＣＳ＆Ａ 　　東Ｓ　　 -8.24 　　1/29　　　3Q　　　 51.20
<4366> ダイトーケミ 　東Ｓ　　 -7.94 　　1/28　　　3Q　　　 11.66
<6955> ＦＤＫ 　　　　東Ｓ　　 -7.21 　　1/28　　　3Q　　　-24.91
<7908> ＫＩＭＯＴＯ 　東Ｓ　　 -6.99 　　1/29　　　3Q　　　-11.80

<5576> ＯＢシステム 　東Ｓ　　 -6.35 　　1/23　　　3Q　　　　2.44
<5279> 日本興業 　　　東Ｓ　　 -6.10 　　1/28　　　3Q　　　 71.28
<6023> ダイハツイン 　東Ｓ　　 -5.81 　　1/29　　　3Q　　　-20.42
<6356> 日ギア 　　　　東Ｓ　　 -5.73 　　1/29　　　3Q　　　 -5.84
<2411> ゲンダイ 　　　東Ｓ　　 -5.39 　　1/23　　　3Q　　　 76.40

<3529> アツギ 　　　　東Ｓ　　 -4.40 　　1/29　　　3Q　　　　赤拡
<7687> ミクリード 　　東Ｇ　　 -4.30 　　1/29　　　3Q　　　 12.29
<5532> リアルゲイト 　東Ｇ　　 -4.26 　　1/27　　　1Q　　　350.00
<4761> さくらＫＣＳ 　東Ｓ　　 -4.17 　　1/29　　　3Q　　　　6.13
<4556> カイノス 　　　東Ｓ　　 -4.06 　　1/27　　　3Q　　　 -8.15

<4832> ＪＦＥシステ 　東Ｓ　　 -3.98 　　1/28　　　3Q　　　-13.18
<9698> クレオ 　　　　東Ｓ　　 -3.96 　　1/28　　　3Q　　　 20.56
<7646> ＰＬＡＮＴ 　　東Ｓ　　 -3.90 　　1/27　　　1Q　　　-32.13
<9701> 会舘 　　　　　東Ｓ　　 -3.71 　　1/23　　　3Q　　　 22.52
<7299> フジオーゼ 　　東Ｓ　　 -3.65 　　1/28　　　3Q　　　 20.84

<5819> カナレ電気 　　東Ｓ　　 -3.46 　　1/29　本決算　　　 -2.80
<4308> Ｊストリーム 　東Ｇ　　 -3.22 　　1/29　　　3Q　　　-21.30
<3891> 高度紙 　　　　東Ｓ　　 -3.17 　　1/29　　　3Q　　　 30.59
<6382> トリニ工 　　　東Ｓ　　 -3.03 　　1/29　　　3Q　　　　6.46
<5484> 東北鋼 　　　　東Ｓ　　 -2.92 　　1/27　　　3Q　　　　4.30

<7191> イントラスト 　東Ｓ　　 -2.60 　　1/29　　　3Q　　　 19.15
<9362> 兵機海 　　　　東Ｓ　　 -2.51 　　1/29　　　3Q　　　-37.63
<6659> メディアＬ 　　東Ｓ　　 -2.08 　　1/29　　　3Q　　　　赤縮
<4367> 広栄化学 　　　東Ｓ　　 -1.72 　　1/28　　　3Q　　　　赤転
<8864> 空港施設 　　　東Ｓ　　 -1.60 　　1/29　　　3Q　　　 39.31

<9691> 両毛システム 　東Ｓ　　 -1.58 　　1/27　　　3Q　　　 64.45
<9640> セゾンテク 　　東Ｓ　　 -1.47 　　1/29　　　3Q　　　-39.22
<7477> ムラキ 　　　　東Ｓ　　 -1.35 　　1/28　　　3Q　　　-10.29
<5609> 日鋳造 　　　　東Ｓ　　 -1.17 　　1/23　　　3Q　　　 25.60
<2408> ＫＧ情報 　　　東Ｓ　　 -0.94 　　1/26　本決算　　　　9.13

<6230> ＳＡＮＥＩ 　　東Ｓ　　 -0.94 　　1/26　　　3Q　　　　4.11
<3839> ＯＤＫ 　　　　東Ｓ　　 -0.78 　　1/29　　　3Q　　　　赤拡
<9733> ナガセ 　　　　東Ｓ　　 -0.67 　　1/28　　　3Q　　　 60.83
<6864> エヌエフＨＤ 　東Ｓ　　 -0.67 　　1/29　　　3Q　　　 40.07
<9679> ホウライ 　　　東Ｓ　　 -0.59 　　1/29　　　1Q　　　109.70

<9029> ヒガシＨＤ 　　東Ｓ　　 -0.44 　　1/23　　　3Q　　　 54.68
<3969> エイトレッド 　東Ｓ　　 -0.40 　　1/28　　　3Q　　　　2.92
<7570> 橋本総業ＨＤ 　東Ｓ　　 -0.31 　　1/29　　　3Q　　　 -6.97
<9782> ＤＭＳ 　　　　東Ｓ　　 -0.13 　　1/27　　　3Q　　　 16.39

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

