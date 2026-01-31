決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ダイハツイン、メディアＬ、リアルゲイト (1月23日～29日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から30日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4113> 田岡化 東Ｓ -24.23 1/28 3Q 22.80
<1850> 南海辰村 東Ｓ -12.23 1/28 3Q 28.92
<9353> 桜島埠 東Ｓ -11.05 1/23 3Q 23.01
<3850> イントラマト 東Ｓ -8.98 1/28 3Q 273.23
<6960> フクダ電 東Ｓ -8.92 1/26 3Q -6.83
<9818> 大丸エナ 東Ｓ -8.29 1/28 3Q 10.50
<9709> ＮＣＳ＆Ａ 東Ｓ -8.24 1/29 3Q 51.20
<4366> ダイトーケミ 東Ｓ -7.94 1/28 3Q 11.66
<6955> ＦＤＫ 東Ｓ -7.21 1/28 3Q -24.91
<7908> ＫＩＭＯＴＯ 東Ｓ -6.99 1/29 3Q -11.80
<5576> ＯＢシステム 東Ｓ -6.35 1/23 3Q 2.44
<5279> 日本興業 東Ｓ -6.10 1/28 3Q 71.28
<6023> ダイハツイン 東Ｓ -5.81 1/29 3Q -20.42
<6356> 日ギア 東Ｓ -5.73 1/29 3Q -5.84
<2411> ゲンダイ 東Ｓ -5.39 1/23 3Q 76.40
<3529> アツギ 東Ｓ -4.40 1/29 3Q 赤拡
<7687> ミクリード 東Ｇ -4.30 1/29 3Q 12.29
<5532> リアルゲイト 東Ｇ -4.26 1/27 1Q 350.00
<4761> さくらＫＣＳ 東Ｓ -4.17 1/29 3Q 6.13
<4556> カイノス 東Ｓ -4.06 1/27 3Q -8.15
<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ -3.98 1/28 3Q -13.18
<9698> クレオ 東Ｓ -3.96 1/28 3Q 20.56
<7646> ＰＬＡＮＴ 東Ｓ -3.90 1/27 1Q -32.13
<9701> 会舘 東Ｓ -3.71 1/23 3Q 22.52
<7299> フジオーゼ 東Ｓ -3.65 1/28 3Q 20.84
<5819> カナレ電気 東Ｓ -3.46 1/29 本決算 -2.80
<4308> Ｊストリーム 東Ｇ -3.22 1/29 3Q -21.30
<3891> 高度紙 東Ｓ -3.17 1/29 3Q 30.59
<6382> トリニ工 東Ｓ -3.03 1/29 3Q 6.46
<5484> 東北鋼 東Ｓ -2.92 1/27 3Q 4.30
<7191> イントラスト 東Ｓ -2.60 1/29 3Q 19.15
<9362> 兵機海 東Ｓ -2.51 1/29 3Q -37.63
<6659> メディアＬ 東Ｓ -2.08 1/29 3Q 赤縮
<4367> 広栄化学 東Ｓ -1.72 1/28 3Q 赤転
<8864> 空港施設 東Ｓ -1.60 1/29 3Q 39.31
<9691> 両毛システム 東Ｓ -1.58 1/27 3Q 64.45
<9640> セゾンテク 東Ｓ -1.47 1/29 3Q -39.22
<7477> ムラキ 東Ｓ -1.35 1/28 3Q -10.29
<5609> 日鋳造 東Ｓ -1.17 1/23 3Q 25.60
<2408> ＫＧ情報 東Ｓ -0.94 1/26 本決算 9.13
<6230> ＳＡＮＥＩ 東Ｓ -0.94 1/26 3Q 4.11
<3839> ＯＤＫ 東Ｓ -0.78 1/29 3Q 赤拡
<9733> ナガセ 東Ｓ -0.67 1/28 3Q 60.83
<6864> エヌエフＨＤ 東Ｓ -0.67 1/29 3Q 40.07
<9679> ホウライ 東Ｓ -0.59 1/29 1Q 109.70
<9029> ヒガシＨＤ 東Ｓ -0.44 1/23 3Q 54.68
<3969> エイトレッド 東Ｓ -0.40 1/28 3Q 2.92
<7570> 橋本総業ＨＤ 東Ｓ -0.31 1/29 3Q -6.97
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ -0.13 1/27 3Q 16.39
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース