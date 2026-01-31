決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … Ｔホライゾン、ドリコム、沖縄セルラー (1月23日～29日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から30日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.6 ＳＢＩリーシ <5834>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の70億円→83億円(前期は60.8億円)に18.6％上方修正し、増益率が15.1％増→36.4％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6858> 小野測器 東Ｓ +26.75 1/29 本決算 76.73
<6337> テセック 東Ｓ +20.24 1/27 3Q -24.48
<3912> モバファク 東Ｓ +14.89 1/29 本決算 3.06
<9478> ＳＥＨＩ 東Ｓ +13.87 1/27 3Q -20.86
<7022> サノヤスＨＤ 東Ｓ +12.07 1/29 3Q 561.02
<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ +10.05 1/29 3Q 64.14
<6629> Ｔホライゾン 東Ｓ +8.38 1/23 3Q 160.78
<3793> ドリコム 東Ｇ +7.42 1/29 3Q 黒転
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ +5.71 1/29 3Q 4.94
<1723> 日本電技 東Ｓ +4.24 1/28 3Q 38.13
<4262> ニフティＬＳ 東Ｇ +3.39 1/29 3Q 19.27
<4479> マクアケ 東Ｇ +3.13 1/27 1Q 234.00
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ +3.04 1/29 3Q 15.89
<9115> 明海グループ 東Ｓ +3.02 1/29 3Q -61.12
<8699> ＨＳＨＤ 東Ｓ +2.35 1/29 3Q 13.90
<8700> 丸八証券 東Ｓ +1.65 1/29 3Q 65.91
<9368> キムラユニテ 東Ｓ +1.44 1/29 3Q 6.40
<9307> 杉村倉 東Ｓ +1.37 1/29 3Q 6.57
<7185> ヒロセ通商 東Ｓ +1.23 1/29 3Q -26.29
<6161> エスティック 東Ｓ +1.17 1/29 3Q -18.89
<4498> サイバトラス 東Ｇ +0.40 1/27 3Q 18.30
<9914> 植松商会 東Ｓ +0.37 1/28 3Q 13.45
<3426> アトムリビン 東Ｓ +0.15 1/29 上期 -6.55
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
