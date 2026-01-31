―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から30日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.6　ＳＢＩリーシ <5834>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の70億円→83億円(前期は60.8億円)に18.6％上方修正し、増益率が15.1％増→36.4％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6858> 小野測器 　　　東Ｓ 　 +26.75 　　1/29　本決算　　　 76.73
<6337> テセック 　　　東Ｓ 　 +20.24 　　1/27　　　3Q　　　-24.48
<3912> モバファク 　　東Ｓ 　 +14.89 　　1/29　本決算　　　　3.06
<9478> ＳＥＨＩ 　　　東Ｓ 　 +13.87 　　1/27　　　3Q　　　-20.86
<7022> サノヤスＨＤ 　東Ｓ 　 +12.07 　　1/29　　　3Q　　　561.02

<5834> ＳＢＩリーシ 　東Ｇ 　 +10.05 　　1/29　　　3Q　　　 64.14
<6629> Ｔホライゾン 　東Ｓ　　 +8.38 　　1/23　　　3Q　　　160.78
<3793> ドリコム 　　　東Ｇ　　 +7.42 　　1/29　　　3Q　　　　黒転
<9436> 沖縄セルラー 　東Ｓ　　 +5.71 　　1/29　　　3Q　　　　4.94
<1723> 日本電技 　　　東Ｓ　　 +4.24 　　1/28　　　3Q　　　 38.13

<4262> ニフティＬＳ 　東Ｇ　　 +3.39 　　1/29　　　3Q　　　 19.27
<4479> マクアケ 　　　東Ｇ　　 +3.13 　　1/27　　　1Q　　　234.00
<6912> 菊水ＨＤ 　　　東Ｓ　　 +3.04 　　1/29　　　3Q　　　 15.89
<9115> 明海グループ 　東Ｓ　　 +3.02 　　1/29　　　3Q　　　-61.12
<8699> ＨＳＨＤ 　　　東Ｓ　　 +2.35 　　1/29　　　3Q　　　 13.90

<8700> 丸八証券 　　　東Ｓ　　 +1.65 　　1/29　　　3Q　　　 65.91
<9368> キムラユニテ 　東Ｓ　　 +1.44 　　1/29　　　3Q　　　　6.40
<9307> 杉村倉 　　　　東Ｓ　　 +1.37 　　1/29　　　3Q　　　　6.57
<7185> ヒロセ通商 　　東Ｓ　　 +1.23 　　1/29　　　3Q　　　-26.29
<6161> エスティック 　東Ｓ　　 +1.17 　　1/29　　　3Q　　　-18.89

<4498> サイバトラス 　東Ｇ　　 +0.40 　　1/27　　　3Q　　　 18.30
<9914> 植松商会 　　　東Ｓ　　 +0.37 　　1/28　　　3Q　　　 13.45
<3426> アトムリビン 　東Ｓ　　 +0.15 　　1/29　　上期　　　 -6.55

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース