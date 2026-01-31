運転手不足が深刻な日本のバス業界で、外国人労働者向けの在留資格「特定技能」を取得したインドネシア人の運転手が期待を集めている。

インドネシアに開設された日本式の自動車教習所では、日本語や日本の交通ルールを身につけた運転手の養成が進む。約５０人の受講生が年内に来日する予定だ。

ジャワ島中部ジャワ州カランガニャルにある自動車教習所「ジャパン・インドネシア・ドライビング・スクール（ＪＩＤＳ）」。バナナの木や田んぼに囲まれた運転コースの路面には日本語で「止まれ」の文字。踏切の道路標識や練習用の坂道もある。

外国人材の紹介事業を手掛ける「ケイエスグローバル」（東京都新宿区）が現地の職業訓練機関と連携し、２０２４年８月に開設した。日常会話から日本の運転免許試験に必要なレベルの日本語教育も提供する。日川研一・常務取締役は「ポイントは左側通行、右ハンドルという日本と共通する道路事情。日本車のシェアが高く、日本の車に乗り慣れている点も強みと考えた」と説明する。

いすゞの大型バスで運転の練習に励んでいたジェジェン・クルニアワンさん（３２）は、「日本の道路をイメージしながら必要な知識や技能を身につけられる」と話す。妻、８歳の息子、生後６か月の娘の４人家族で、「子供たちを大学まで通わせるため、日本で信頼されるバス運転手になりたい」と夢を語る。

ＪＩＤＳ開設直前の２４年３月、日本政府は、人手が不足している分野で外国人労働者を受け入れる在留資格「特定技能」に自動車運送業（トラック、バス、タクシー）を追加することを決めた。来日後、日本の運転免許証に切り替え、バス・タクシー運転手は旅客輸送に必要な２種免許を取得しなければならない。

愛知県を中心に路線バスなどを運行する名鉄バス（名古屋市）は昨年８月、ＪＩＤＳで学んだインドネシア人３人を採用した。２４年１１月に現地で面接試験などを行ったといい、入江直美・人財採用課長は「イスラム教徒が多く飲酒に起因するトラブルの心配が少ないことや、インドネシア人の温厚で真面目な人柄も採用の決め手になった」と語る。２種免許を既に取得した３人は実際の路線で教習中で、今春にも正式な業務に就く見通しだ。

ケイエスグローバルによると、年内に来日を予定するＪＩＤＳの受講生は、関東、近畿、中国地方など全国のバス会社から採用内定を得ている。民間のバス会社だけでなく、公共交通の存続が課題となっている自治体からの問い合わせも増えているという。（インドネシア中部ジャワ州カランガニャル 作田総輝）