各地で大規模災害が相次ぐ中、被災した学校の再開などを手伝う「学校支援チーム」を全国に整備しようと、文部科学省は都道府県向けの手引書の作成を進めている。

今年度内にも完成させる。１月現在、チームを設置しているのは１１道府県にとどまっており、文科省の担当者は「災害に強い教育環境を実現するため、設置を後押ししたい」と話している。（宇田和幸）

学校支援チームは、被災地に医師や看護師らを派遣する「ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）」になぞらえて「教育版ＤＭＡＴ」とも呼ばれる。大規模災害後、学校では、授業再開の準備や子どもの心のケア、避難所の管理運営など多くの業務が生じるため、応援の教職員をいかに確保するかが課題となっている。

現在、チームは北海道や京都府など１１道府県にあるほか、大阪府や高知県などが設置に向けて準備を進めている。ただ、設置するかどうかの判断は都道府県に委ねられており、「大規模災害時に長期的、広域的に支援するには十分とは言えない状況」（文科省担当者）だ。

文科省は、チームの活動内容や設置手順が十分に共有されていないこともネックになっているとして、こうした情報を盛り込んだ手引書を作ることにした。

作成するのは、未設置の自治体向けの「学校支援チーム設置・運営事例集」と、主に設置済みの自治体向けの「学校支援チームハンドブック」の２種類。

「事例集」では、チームの設置手続きを詳しく説明するほか、既存チームの組織体制や活動実績などの参考情報も提供する。

「ハンドブック」では、派遣時に持参する物品リストや、通学路の被害状況調査のポイント、心のケアの基本知識など、活動に必要な情報や留意点を示す。

文科省では、こうした情報提供を行うとともに、研修費用を支援するなどして設置自治体の拡大を図る考えだ。