“万バズ”話題のAKB48伊藤百花、初ソロ表紙 ひたすら“顔面力”で勝負した撮り下ろし
アイドルグループ・AKB48の伊藤百花が、2月20日発売の『blt graph. vol.114限定版』の表紙を飾り、自身初ソロ表紙となる。
【写真】浮世離れした美ぼうを惜しみなく披露した伊藤百花
伊藤は、2024年3月に19期生としてデビュー、2月25日リリースの67thシングル「名残り桜」で初センターに指名され、加入からわずか約1年9ヶ月での快挙を成し遂げた。また、SNSでは幾度となくハイレベルなビジュアルが話題となり“万バズ”を記録、昨年の武道館公演では、OGの峯岸みなみに「顔面でバズるってどんな気持ちなの？」と言わせたほど。
そんな背景もあり、今回の撮り下ろしでは、ひたすら“顔面力”で勝負する12Pに。浮世離れした美しさはもちろん、そこから繰り出される素直な表情など収録し、“バズの理由”を直感的に感じられる仕上がりとなった。
インタビューでは、「今以上に多くの人に見つかってブレイクしたい」と話す一方、注目されることへの怖さ、グループとしてこれから先に待ち受けるであろう困難など、正直に吐露している。
