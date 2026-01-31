雪に覆われるウクライナ首都キーウ＝26日/Efrem Lukatsky/AP

（CNN）トランプ米大統領は、ロシアのプーチン大統領がウクライナ主要都市への攻撃を1週間停止することで合意したと主張している。現地の厳しい寒さを念頭に置いた措置で、攻撃停止の対象には首都キーウも含まれる。これについてクレムリン（ロシア大統領府）は、トランプ氏の発言の内容を少なくとも部分的には認めたようだ。

トランプ氏は29日、ホワイトハウスでの閣議で攻撃停止の合意に言及した。

クレムリンのペスコフ報道官は30日、記者団に対し、ロシア政府はトランプ氏からの「個人的な要請」に応じ、キーウへの攻撃を2月1日まで停止することに合意したと明らかにした。その上で、トランプ氏からの要請は「交渉に望ましい条件を整えるため」のものだったとの見解を示した。

トランプ氏はプーチン氏といつ会談を行ったのかについて明らかにしなかった。

30日にかけての夜間にキーウへの攻撃は行われなかった。

しかしペスコフ氏は、この合意がウクライナの他の都市にも適用されるかどうかについては詳細を語らなかった。また、攻撃停止がすべての攻撃を対象とするのか、それともエネルギーインフラを標的とした攻撃のみを対象とするのかについてもコメントを控えた。

29日の閣議でトランプ氏は、ウクライナが直面している「極寒」を理由に、「プーチン大統領に対し、1週間キーウおよび各都市への攻撃を控えるよう個人的に要請した。大統領はそれに応じた」と述べた。

トランプ氏の上記の発言は、ロシアがウクライナのエネルギーインフラへの攻撃を強化し、同国の大部分で電力不足と停電が発生している中でのもの。

ウクライナのゼレンスキー大統領はトランプ氏に謝意を示し、極寒の時期に攻撃が一時的にでもやめば、重要なエネルギーインフラを守れる可能性があるとし、電力供給は「生命の基盤」だと述べた。

ゼレンスキー氏は30日、大統領府が発表した声明で、ロシアがウクライナを攻撃しない場合、ウクライナも「それに相応する」措置を講じることはないと改めて強調した。