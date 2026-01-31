藤井サチ“さらけ出した写真”夫の反応は？新婚生活の近況も明かす【雨のち、サチ。】
【モデルプレス＝2026/01/31】モデルの藤井サチが1月31日、都内で開催された「藤井サチ1stフォト＆スタイルブック 雨のち、サチ。」発売記念イベントに出席。新婚生活の近況を明かした。
【写真】新婚の上智卒モデル「さらけ出した」写真集
2026年に20代ラストイヤーを迎える藤井が、これまで見せてこなかった等身大の姿を詰め込んだ今作。写真ページでは大人っぽい下着から手ぶらカットまで、ギリギリまで肌を魅せたランジェリー姿を披露しているほか、「消えたい」とさえ思うような幼少期の経験や、鬱・摂食障害の病気に悩んできた苦難の連続の人生を丸ごと詰め込んだ約3万字ロングインタビューも掲載。夫婦での初取材で語った結婚観や結婚式当日レポートや、セルフメーク、愛用スキンケア、インナーケア、花嫁美容、美容好きな藤井によるビューティコンテンツも収録されている。
2025年7月に結婚を発表した夫からの感想については「写真、結構さらけ出しているので、見た時に『めっちゃ頑張ったんだね』『すごい綺麗だよ』って言ってくれたので、良かったなと思ってます。すごくモチベーションを上げてくれました」と報告。「毎日お風呂に入る前に家で筋トレをしていたんですけど、『ちょっと今日はいいかな』と思った日でも、『今日、やってないけど大丈夫？』って、良い意味でプレッシャーをかけてくれたので、すごく助けられました」と微笑んだ。
さらに、新婚生活の近況を問われ「楽しいです」とにっこり。「長く付き合っていたので、あんまり環境としては変わらないんですけど、何があっても絶対的な味方がいてくれるというのはすごく心強いなと思うし、そういう土台があるからこそ、こういった本にも挑戦できたり、いろんなお仕事に挑戦できるんだなという感覚が今あります」と続けた。
また、「2026年の抱負は？」という質問には「本では自分の弱さをすごくさらけ出したんですよ。それがすごい葛藤があって、どう受け取られるかなとか、すごい不安な部分はあったんですけど、もう世の中に出して、失うものはないという感覚なので、あとは弱さを受け入れて突き進むだけかなと思っています」と回答。プライベートでは「温かい家庭を築き上げたいというのが夢の1つ」と言い、「やっぱり絶対に子どもは欲しいね、授かれたらいいね、という話はしているので、そこに向けて頑張りたいなと思っています」と伝えた。（modelpress編集部）
◆藤井サチ、新婚生活の近況明かす
◆藤井サチ、2026年の抱負は？
