石塚英彦×中山秀征「芸能界は辞めなかったやつしか勝てない」”戦友”二人が語る「テレビへの想い」

芸人、グルメリポーターとして確固たる地位を築いた『ホンジャマカ』の石塚英彦（63）と、『シューイチ』（日本テレビ系）をはじめ、多くの番組でＭＣを務めてきた中山秀征（58）。

一見、接点が少なそうなこの二人だが、’84年にナベプロ（渡辺プロダクション）が立ち上げた若手お笑いタレントグループ『ＢＩＧ ＴＨＵＲＳＤＡＹ（ビッグサースデー）』の同期であり、苦楽を共にしてきた戦友なのだという。

昭和から平成、令和の芸能界を駆け抜けた二人が、下積み時代からスターへと駆け上がる過程、激変するテレビへの想いを語り尽くした。

「ウケなかったら芸人辞めよう」

石塚：『ＢＩＧ ＴＨＵＲＳＤＡＹ』のメンバーで、最初に売れたのは秀ちゃんだよね。あれだけ芝居や歌はダメって言われていたのに、’85年にはドラマ『ハーフポテトな俺たち』（日テレ系）で主演をやって、その後に歌手デビューもした。飛ぶ鳥を落とす勢いだったよ。

中山：’85年に『ＡＢブラザーズ』というコンビを組んだのがきっかけでした。

石塚：嫉妬はしなかった。一緒に戦っていた仲間が活躍する姿を見て、素直に嬉しかったですから。その頃乗っていたバイクに、『ＡＢブラザーズ』のステッカーを貼っていたからね（笑）。それに、「ここで頑張れば、秀ちゃんみたいに売れるんだ」というビジョンができました。

中山：勢いだけはありましたから。

石塚：秀ちゃんと一緒にライブをやると、秀ちゃん目当てのお客さんがたくさん来てくれた。みんなが「秀ちゃん〜！」って声援を送っているなか、僕の彼女だけが一人で「英くん〜」って叫んで、顰蹙(ひんしゅく)を買っていました。それが今の奥さんです（笑）。

中山：素敵な話だよね。石ちゃんは面白いのに、売れるまで時間がかかった。それがもどかしくて、一緒にネタを考えたこともありました。「服装が違うんじゃないか」「ラジカセを持ってＤＪ風にしたらいいんじゃないか」とか言い合いながら。今思えば余計なお世話なんだけど。

石塚：いやいや、秀ちゃんが真面目に俺のことを考えてくれて嬉しかったよ。

中山：それが’89年に恵（俊彰・61）ちゃんと『ホンジャマカ』を結成するや、すぐに売れた。

石塚：コンビで初めてライブをやったとき、「ウケなかったら芸人辞めよう」と思っていたんだけど、ウケたから辞められなかったの（笑）。

中山：石ちゃんがブレイクしたのは本当に嬉しかったですね。「石ちゃんの面白さがちゃんと世間に伝わったな」と思いました。やっぱり、芸能界って途中で辞めちゃダメだと思うんです。この世界では、辞めなかったやつしか勝てない。能力があっても、辞めたら終わりですから。

「今だからこそできることを探していきたい」

石塚：僕がピンで活動を始めた時期に、秀ちゃんはＭＣを始めたよね。

中山：石ちゃんには、『ウチくる!?』（フジテレビ系）とか『シューイチ』とか、色んな番組に来てもらったね。

石塚：秀ちゃんの番組で嫌な思いした人って、多分一人もいないんですよ。司会だからといって自分が目立とうとせず、むしろこちらを活かしてくれる。秀ちゃんの番組に呼ばれると、遠足の前日みたいに楽しみで眠れなくなるんです（笑）。

中山：来てくれた人には「楽しかったな。また出たいな」と思ってもらいたいからね。出演者もスタッフも、みんなが楽しいと思える現場が一番ですよ。僕は仲間がいてはじめて力を発揮できるタイプだけど、石ちゃんはどこに行っても一人でＶＴＲを成立させられる。これはすごいことですよ。

石塚：秀ちゃんはＭＣもやりつつ、ロケにも行くんです。だからこそ、出てくる人の温度が伝わるようなＶＴＲができるんです。司会者としては唯一無二の存在ですよ。

中山：今もロケには行くようにしています。自分で取材すると全然違うんですよ。

石塚：テレビも芸能界もだいぶ変わってしまったけど、僕はテレビに出たくてこの世界に入った人間なので、テレビには頑張ってほしい。もう一回、盛り上がってほしい。まだまだ果たすべき役割があると思うしね。

中山：作る側が「テレビは終わった」と言っちゃいけない。’80年代だって、何が正解か分からないなか、手探りでやっていたじゃないですか。できない理由を探すんじゃなくて、できる理由を増やすことが大事だと思いますね。僕は今のルールの中で、今だからこそできることを探していきます。あとは、石ちゃんと二人で旅番組をやりたいね！

石塚：そうだね。求めてくれる人がいるなら、どこへでも行くし、何だってやりますよ。まだ食べたことのない味にも出会いたいしね（笑）。

『FRIDAY』2026年1月30日・2月6日合併号より