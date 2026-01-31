川崎希＆アレク夫妻、娘の生後7ヶ月記念に家族3ショット公開「そっくり」「ぱっちりお目々可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/31】タレントの川崎希が1月30日、自身のInstagramを更新。生後7ヶ月になった娘と、夫のモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーとの3ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】タレント夫婦「そっくり」生後7ヶ月娘との3ショット
川崎は「きょうはグーちゃんの生後7ヶ月記念日のお祝いごはん」とつづり、ピンク色のスタイを身に着けぱっちりと目を開けた娘と、夫・アレクとの3ショットを投稿。「お豆腐が食べれるようになったグーちゃんとお豆腐屋さんへ行ってきたよ」と説明を添えており、和風の座敷のテーブルには、彩りの美しい祝い膳が並んでいる。
この投稿には「幸せそうで和む」「ピンクのスタイ姿が天使すぎる」「お豆腐デビューのお祝い素敵」「ぱっちりお目々可愛すぎる」「あっという間ですね」「お座敷でのお祝い上品」「ほっこりする」などの反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆川崎希、娘7ヶ月記念日に家族3ショット
◆川崎希の投稿に反響
