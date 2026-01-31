自身のデビュー曲も披露！ 人気ゴルファー・菅沼菜々が“アイドル挑戦”で見せた圧巻のパフォーマンス

〈’26年のゴルフシーズンの幕開けが迫る中、一人の人気プロが“まさかの二刀流”に挑戦した。アイドル挑戦を果たした菅沼菜々の主催イベント『すが沼ななに沼っちゃう？』を現場レポートする〉

3時間超えの圧巻のライブ

「みなさん！ 楽しんでますかー？」

そのひと言で、東京・上野の飛行船シアターは一瞬で“ライブ会場”になった。女子プロゴルフ界の“自称アイドル”菅沼菜々が17日、ファンミーティング『すが沼ななに沼っちゃう？』を開催。オフ恒例のイベントは3回目を迎え、定員500人のチケットは完売した。

幕が上がると、客席は総立ち。振りコピで応えるファン、コールを完璧に合わせるファン、うちわを掲げて応援するファン--。「超絶かわいい！ ななちゃん！！」の大合唱が響き、ゴルフ場では絶対に響かない“声援”が劇場の天井にぶつかって跳ね返っていた。

白い衣装で登場した菅沼は、AKB48の『フライングゲット』『ヘビーローテーション』など10曲以上を熱唱。さらにミリタリー調や忍者ルックなど、目まぐるしく衣装チェンジを挟みながらステージを作り込む。『にんじゃりばんばん』では客席に向かって“手裏剣”を投げ入れる演出まで飛び出し、笑いが一気に広がった。

トーク、クイズなど観客参加型の企画もふんだんで、ステージは3時間超の大熱演。本人も途中で「てんこ盛りすぎて、ちょっと時間がやばいぐらいなんですけど」と笑い、観客にこう呼びかけた。

「曲だけじゃなくて皆さんと楽しむコンテンツもめちゃくちゃ盛り上がると思うので、寝ないでくださいね」

空気が“フェス”のように加熱していく中、クライマックスはアンコールで訪れた。2月18日に発売されるデビュー曲『君の救世主になりたくて！』でのCDデビューが決まったことを発表し、続けて新曲を初披露。観客のボルテージは一気に最高潮へ達した。本人いわく「めちゃめちゃかわいいアイドルソング」。キレキレのダンスと王道のキラキラ感をまとった“アイドル菅沼”がそこにいた。

この日のために、菅沼は半年以上ボイストレーニングを積んできたという。

「CDデビューのお話をいただけたときは本当にうれしかった。やりたかったことの一つなので幸せです。衣装とかも全部お願いしてやりました。振り付けも覚えてもらって、みんなで踊ろうねっていう話をしています」

歌って終わりではない。歌い、踊り、巻き込み、ライブの輪を作りたいと頭の中で描いている。ただ、この華やかな舞台の裏で、本人は弱さも隠していない。「観客が4人しかいない夢を見た（笑）」とトークショーで明かし笑いを誘っていたが、ファンミは年に一度の恒例行事で、「アイドル」を名乗れる唯一のステージだけに、緊張していることも隠さなかった。

朝はトレーニング、昼はライブの多忙ぶり

それでもステージ終盤、菅沼は真剣な表情でこう語った。

「こうしてアイドルと言ったりすることでアンチの方に叩かれたり、応援してくれる皆さんがつらい思いをすることもあるかもしれない。でも私はゴルフが大好きで、とっても負けず嫌い。プロゴルファーとして一生懸命走り続けます」

“二刀流”は目立つための装飾ではない。あくまで自分の生き方であり、勝負の世界で戦うための選択。最後には「みなさんにとって太陽のような存在でありたい。来年も開催することを目標に試合を頑張ります」と、ファンとの再会を約束して締めくくった。

終演後の囲み取材では、改めて濃密な一日を振り返り、「たくさんの方に元気と勇気をいただいて、すごく楽しい一日でしたし、本当にやってよかったなって思いました」と充実感をにじませた。今回が3回目ということもあり「年々みんなと一緒に楽しむっていうのが増えていってます。曲数も増えていったり、ちょっとだけボイストレーニングもしたので、声が枯れにくくなってきた」と裏側も明かした。

さらに’26年シーズンに向けては、こう具体的に言葉を残している。

「ホステス大会はもちろんですけど、とにかくファンに恩返しができるように、１試合１試合まずは予選通過をしていきたい。あとはパッティングのスタッツをもっと上げていきたいなと思います」

しかしながら、女子ゴルフ界でここまで完成されたライブを準備することには脱帽だ。この日も朝にトレーニングをしてから会場入りは10時。ファンミのスタートは15時からで終わったのは18時半。その後にメディア対応と大忙しの１日だった。

新曲披露で会場が最高潮に達した夜。本人は「たくさん元気と勇気をいただいた」と笑っていたが、むしろ元気をもらったのは観客のほうだったかもしれない。CDデビュー、ユニットライブ、そして3月からはツアー。忙しすぎるオフだが、それでも疲れた顔一つ見せず、「本当に楽しい！」とケロッとしていた。

今日、初めてライブに来たというファンも多く、ファンミのタイトルごとく“沼った”人はさらに目が離せないだろう。’26年も菅沼は、多くの話題を振りまいてくれそうだ。