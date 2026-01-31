「足元が冷える」寒がりさんに！【セリア】「防寒レッグウェア」が大当たりかも！

自宅でもオフィスでも足元の冷えが気になる……。そんな寒がりさんの悩みを解決するなら、足元を温めてくれそうなレッグウェアを試してみて。厚みのあるソックスや吸湿発熱タイプの足首ウォーマーなど、冬の救世主になりそうなアイテムを【セリア】からピックアップしました。どれも110円とお手頃なので、店頭で見つけたらぜひカゴに入れて。

足に寒さが伝わりにくい底パイルソックス

【セリア】「レディースハーフ丈 底パイルネコ」\110（税込）

スリッパを履いても足元が冷える……。そんな人におすすめしたいのが、このソックス。つま先や底面がパイル地になっていて足裏に寒さが伝わりにくいようになっています。@ftn_picsレポーターのともさんによると「パイルの触感が足裏に優しい」とのこと。猫ちゃんが寝転がっているキュートなデザインで、履くだけで癒されそうです。

パンツの下にも使いやすい足首ウォーマー

【セリア】「婦人手首足首ウォーマー 発熱」\110（税込）

足元の冷えには足首をあたためることも大切。このアイテムは手首や足首ウォーマーとして使える優れもの。レポーターのともさんによると「汗などの湿気を熱に変換する、吸湿発熱タイプ」とのことで、プチプラながらしっかりと温めてくれそうです。フチのさりげないメローフリルが可愛いポイント。生地は薄手なので、パンツスタイルの時にも活躍する予感。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

