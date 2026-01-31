º£Æü31Æü¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤¥«¥é¥«¥é¡¡¤³¤ÎÀè¤â¾¯±«·¹¸þ¡¡Àá¿å¤ò¿´¤¬¤±¡¢»³²Ð»ö¤ËÃí°Õ
º£Æü31Æü¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤¥«¥é¥«¥é¡¡¾¯±«·¹¸þÂ³¤¯
º£Æü31Æü¤â¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤äÅì³¤¡¢ÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü31Æü¤Î14»þ10Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¤Ç8%¤ÈºÇ¤âÄã¤¯¡¢¼¡¤¤¤ÇÀ¾ÊÆÎÉÂ¼(µÜºê)¤Ç12%¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï18%¡¢µÜ¸Å»Ô(´ä¼ê)¤Ç¤Ï26%¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â3½µ´ÖÄøÅÙ¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢±«¤Î¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥à¤ÎÃù¿åÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢½»Ì±¤ËÀá¿å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿å¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºòÇ¯¤ÎÅß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»þµ¨¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤È¤Ê¤ê¡¢ÎÓÌî²ÐºÒ¤¬Á´¹ñÅª¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤â½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¤¹¤°¤Ç¤¤ëÀá¿åÂÐºö
¸Â¤é¤ì¤¿¿å»ñ¸»¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÀá¿å¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿åÊýË¡¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ »õËá¤¤Ï¥³¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
30ÉÃ´Ö¡¢¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ìó6¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¤Î¿å¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥×¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¡¢¸ý¤ò¤æ¤¹¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ÏÎ®¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤ò1Ê¬´Ö¡¢Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó12¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍáÁå¤Î»Ä¤êÅò¤òÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤ËºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Î»Ä¤êÅò¤ÏÌó180¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÀöÂõ¤ä¤Õ¤ÁÝ½ü¡¢¿¢ÌÚ¤Î¿å¤ä¤ê¡¢¤Þ¤¿å¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ »ÈÍÑ¤·¤¿¿©´ï¤ÏÎ¯¤á¤¿¿å¤Ë¤Ä¤±¡¢Ìý±ø¤ì¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ï¡¢»æ¤ÇÌýÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿å¤òÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©´ïÀö¤¤Ãæ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦
¤ Àö¼Ö¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Ëµâ¤à¤ÈÌó60¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀá¿å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õµ¤´¥Áç¡¡»³²Ð»ö¤ËÃí°Õ
Åß¤«¤é½Õ¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£»³²Ð»ö¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢²°³°¤Ç²Ð¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²ÐÍÑ¤Î¿å¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²Ð¤ò»È¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¾Ã²Ð¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤ä¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ï¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡¤¿¤Ð¤³¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢µÊ±ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÊ±ì¤¬ºÑ¤ó¤À¤¿¤Ð¤³¤Ï²Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã¤·¤Æ¡¢µÛ¤¤³Ì¤ÎÅê¤²¼Î¤Æ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢·ÈÂÓÍÑ³¥»®¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¡¡²ÐÍ·¤Ó¤â¡¢»³²Ð»ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê²Ð¤¬¡¢»×¤ï¤Ì»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÐÍ·¤Ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
