¥â¥Ç¥ë¡¦Æ£°æ¥µ¥Á¤µ¤ó¤¬¡¢1st¥Õ¥©¥È&¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯ ¡Ø±«¤Î¤Á¡¢¥µ¥Á¡£¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£µîÇ¯7·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿É×¤È¤Î¿·º§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ê¥¹¥Þ¥»¥ì¥Ö¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÆ£°æ¤µ¤ó¤¬¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿1ºý¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¡Ø¶Ã¤¡Ù¤ÈÉ½¤·à¥»¥ì¥Ö¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¤é¤½¤¦¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤Î°Ç¤ÎÉôÊ¬¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¼«Ê¬¤âÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢É×¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤â¡¢2ÅÙ¤¯¤é¤¤ÊÌ¤ì¤Æ·ëº§¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¶Ã¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢ÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¥Ð¥¹¥È¤ä¥Ò¥Ã¥×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¡£àËèÆü¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢²È¤Ç¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤¤¤¿á¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Äàº£Æü¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿Æü¤Ç¤â¡Öº£Æü¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©¡×¤Ã¤Æ¡ÊÉ×¤¬¡Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤±¤é¤ì¤¿á¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¿·º§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èà³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹á¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£àÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç´Ä¶¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐÅª¤ÊÌ£Êý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¤·¡¢ÅÚÂæ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¿§¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æà²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤¬Ì´¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë»Ò¤É¤â¤ÏÍß¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¼ø¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹á¤È¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè¤ò¹¬¤»¤½¤¦¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
