西武は３１日、２月１日から日南市南郷で行う春季キャンプのため宮崎入り。宮崎空港では、歓迎セレモニーが行われた。

高橋透日南市長は、「いよいよ明日から、南郷での球春スタートです。今年は埼玉西武ライオンズ、自分の能力を打ち破る、『打破』がチームスローガンと伺っております。どうか美味しいものをたくさん食べて、そして、練習に、練習を、練習を、練習を、練習を、練習を重ねていただいて、強い強いライオンズの復活を心から期待しております」と、「働いて、働いて…」の高市早苗首相を思わせる熱のこもったメッセージで、昨季５位に終わったチームを激励した。

西口監督は「宮崎県民の皆様、ただいま！ 大きい声ではなかなか言えないので、小さい声ですが帰ってきました。明日から約１か月間、この宮崎の地で今シーズン１年間戦い抜くための準備をしっかりとしていきたいと思っています。ちょっと南郷スタジアムまではちょっと距離はありますけども、選手たちが練習している姿をファンの人には見ていただけたらなと思っています。２度３度、南郷スタジアムにお越しいただけるように、ぜひファンの皆様が、今回多くの選手が来ています。推しの選手を見つけてですね、何回も通っていただければと思っています。今年もよろしくお願いします」とファンに“推し活”を勧め、決意表明した。