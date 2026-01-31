変形可能な電動バイクその名も「タタメルバイク」

【映像】およそ17秒で変形可能「タタメルバイク」

株式会社ICOMA（イコマ）の生駒崇光代表によると「折りたためば70リットルのスーツケースほどのサイズになる。原付扱いなので、運転免許とヘルメットは必須。最高速度は時速45キロ。家庭用コンセントで3時間充電すれば30キロ走れる」。また、たたんだ状態からおよそ17秒でバイクに変えられるという。サイドのパネルは、アーティストコラボパネルに変更できたり、オリジナルパネルに変更することも可能だ。

さらに、「タタメルバイク」の進化形として開発中の「tatamo！（タタモ）」もあるという。これは乗り物とロボットの融合を目指しているそうだ。

「tatamo！」は電動キックボードなどと同じ特定小型原付扱いなので、16歳以上なら免許不要、ヘルメットは努力義務。最高速度は時速20キロ、重量は23キロでタタメルバイクの約1/3の重さだ。将来的には「呼んだら来る、荷物を運んでくれる、乗り終わったら自分で帰る」というような「無人で自走する機能」を開発する予定だそう。

こちらのモデルは折りたたむとコインロッカーに収納可能な大きさになるという。

（『ABEMA的ニュースショー』より）