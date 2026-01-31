西武25年目の中村剛也内野手（42）が、親交のあるタレント・ウエンツ瑛士のYouTube「ウエンティービー」の取材に応じ“引退”について激白した。

ウエンツだからこそ聞ける質問。「中村さんの中で引退ってどう考えてます？」と投げかけた。

中村剛のドラフト同期の盟友・栗山巧外野手（42）が今シーズン限りでの引退を表明した。

中村剛は「どうかな。（野球に対して）もうエエかなと思ったとき」と答えた。

ウエンツが「飽きるという感覚？」と確認すると、中村剛は「もう飽きてるよ」と笑った。

それでも「まだ自分の中でホームランを打ちたいって気持ちがあるから。野球は飽きたけどホームランを打つことには飽きひんな。ってことは野球にも飽きてない」と、普段は表に出さない情熱の一端を見せた。

取材は中村剛らが自主トレを行う極寒のベルーナドームで行われていた。朝9時過ぎにはもうマシンを相手に打ち込んでいた。

ウエンツは「本当に飽きていたらこんな寒い中朝から（自主トレ）やらないでしょ？」と指摘した。

中村剛はいつもの笑顔で「今はキャンプ始まるの楽しみ。キャンプ行って野球するのが楽しみ」と言い放った。