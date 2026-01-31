萩原利久、カメラマンとしての北村匠海 撮られる側から感じた“彼らしさ”「限りなく匠海の手のひらに乗っていたような感覚」
【モデルプレス＝2026/01/31】俳優の萩原利久が31日、都内で開催された『RIKU HAGIWARA 2026 CALENDER』発売記念イベントに出席。撮影を担当した北村匠海への信頼を明かした。
【写真】26歳イケメン俳優、人気俳優が撮影したカレンダー写真
今作では、長年の俳優仲間でありプライベートでも親交の深い、俳優・アーティストの北村が撮影を担当。プロップスや構図にもこだわり非日常的な空間を演出しつつ、現場では自らポージングを指示するなどアートディレクションも手がけ、役者／表現者としての萩原を、北村ならではの独自の視点で鮮やかに切り取っている。
本作を北村が撮影をすることになった経緯を萩原は「昔、映画で共演してからずっと仲良くして頂いていて。昨年は彼が監督として映画を撮ったときにも出演させてもらったり」と北村との関係を振り返り「友達だったり共演者だったり監督だったり、いろんな彼と仕事をしている中で、『カレンダーどんなふうにしようかな』と考えたときに、写真を撮っているのも存じていたので、ダメ元でというのも変ですけど『匠海が撮ってくれたりしたらなぁ』って、会社の人たちと話していて。まさかの撮ってくださった」と説明。萩原は、頭の中で「こうなったらいいな」と思っていたことが綺麗に形になったと言い「撮って頂くどころか、かなり匠海におまかせをしてしまったというか。僕としては今までで一番何もしていない（笑）。被写体として参加した今回のカレンダーだったな、と思います」と語った。
北村からのポーズの指定などは特になかったそうで、萩原は「例えばケーキを食べているところも撮ってもらったんですけど、『こういうふうに食べてほしい』じゃなくて、とりあえず『ケーキを食べて』とだけ言われて。特別指定されたわけじゃない」と撮影を回想。「限りなく匠海の手のひらに乗っていたような感覚だったかな、と思います」と微笑んだ。
カメラマンとしての北村はいつもと違う部分はあったかと聞かれると、萩原は「これは映画を撮っているときも思っていたんですけど、関わり方が変わるとガラッと違った面もあるのかな、と思いつつ、意外と彼自身は変わらない」と回答。「立場が変わったからって急に敬語になるわけでもないし、そこは良い意味で普段通りの彼で」と明かし「写真を撮るときも彼は彼らしく存在していて。僕はそんな彼と一緒にいるのが好き」と気持ちを言葉にした。
カメラマンとしての北村を一言で表すなら？という質問には「匠海、ですね」と回答。「何をしていても匠海は全然変わらない。柔らかさと、ボキャブラリーと、ユーモアと。お芝居をするときでも、監督をしているときでも、カメラマンをしているときでも変わらない」と繰り返し「ある種変わるのも見てみたい気もしますけど、変わらないのは素敵なところだなと思います。写真もコミュニケーションを取りながらでしたが、変わらない彼だからこそ出る雰囲気があったのかなと思いました」としみじみ語った。
さらに萩原は「いろいろな関わり方をする中で、同世代の俳優がアクティブにいろいろな表現に挑戦している姿を間近で見れました。新たにリスペクトが生まれました」と北村へのリスペクトを告白。ファンに向けては「特別な作品になっているかなと思うので、1年を通して長くこのカレンダーを楽しんでいただければと思います」と呼びかけた。（modelpress編集部）
