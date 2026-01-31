NiziUリク「メンバーの前髪ウィッグ借りました」大胆イメチェン姿に反響続々「最強に可愛い」「バブい」
【モデルプレス＝2026/01/31】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIKU（リク）が1月30日、自身のInstagramを更新。前髪ウィッグを着用した姿を披露し、話題となっている。
リクは「似合う〜？笑」と記し、ドット柄のトップスに黒のレザージャケットを合わせたクールな装いで、眉上で切りそろえられた普段とは違う前髪姿を披露。「＃メンバーの前髪ウィッグ借りました笑」とハッシュタグを添え、前髪がウィッグであることを明かしている。
この投稿に、ファンからは「最強に可愛い」「バブい」「切ったのかと思ってびっくりした」「誰のウィッグかな」「可愛すぎるんですけど」「ワイルドで素敵」「完璧です」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【写真】23歳NIziUメンバー「最強に可愛い」大胆イメチェン姿
◆リク、オン眉の前髪ウィッグ姿を公開
◆リクの投稿に反響
