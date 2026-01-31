第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往路、復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）らは３１日、別府大分毎日マラソン（２月１日、大分市高崎山うみたまご前スタート〜別府市亀川漁港前折り返し〜大分市ジェイリーススタジアムゴール）に向けて、大分市内の競技場で最終調整を行った。

別大マラソンには、箱根駅伝５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日、同８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太（４年）、３区７位の宇田川瞬矢（４年）、４区３位の平松享祐（３年）、１区登録ながら体調不良のため当日変更で欠場した荒巻朋熈（４年）の５人が出場する。

青学大を練習拠点として原晋監督（５８）の指導を受けるＧＭＯインターネットグループ（ＧＭＯ）の吉田祐也（２８）、鈴木塁人（たかと、２８）、小野知大（ちひろ、２６）も別大マラソンに参戦する。ＧＭＯは元日のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）で念願の初優勝。青学大も、ＧＭＯも、正月の駅伝の勢いに乗って、マラソンに臨む。

レース前日のこの日は、駅伝やハーフマラソン（２１・０９７５キロ）と全く同じメニューで調整。動的ストレッチ、ウオーミングアップを行った後、１０００メートルを１本走った。

クールダウンでは、青学大勢もＧＭＯ勢も一緒にリラックスして走り、翌日にレースに備えた。

別大マラソンでは２時間９分以内で日本人６位以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内で２８年ロス五輪日本代表選考レース（ＭＧＣ、２７年秋開催予定）の出場権を獲得できる。「原軍団」は総勢８人。「２時間９分以内の日本人６位以内」のＭＧＣ獲得を巡って、終盤に「原軍団」の同門対決が繰り広げられる可能性もありそうだ。