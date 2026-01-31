モデルでタレントの藤井サチが３１日、都内で初のフォト＆スタイルブック「雨のち、サチ。」（光文社刊、税込２９７０円）の発売記念イベントに登場した。

今作は、写真の他にも美容法やトレーニング法、自身の人生についてつづるなど、藤井の全てが詰まった１冊となっている。「身も心もさらけ出したい」と意気込んだ撮影では「見せたことのない表情を楽しんでいただきたいと思って、服を着ずに撮影したんですよ。モデル１４年目で今まで（一度も）ないので、恥ずかしくて顔が真っ赤になっちゃったんです」と明かし、「そのカットも（本に）入っていて、是非皆さんに見つけていただきたい」と呼び掛けた。

撮影に向けての体作りについては「この本に関しては素の自分に近い方がいいと思って、あまり食事制限もせず、メリハリボディを目指して健康的な体を作れるようにした」。昔は引け目を感じていたおしりに注目で、「コンプレックスだったんですけど、生かしていったらどうなんだろうと思って、筋トレを頑張った。思い出深いカットになった」と振り返った。

今作の点数を自己採点すると「謙虚でいたいと思うんですけど…。１２０点！」と回答。「人生の全てをかけてさらけだした気持ちでいる。身も心も全部さらけ出したということで！」と胸を張った。