モデルでタレントの藤井サチが３１日、都内で初のフォト＆スタイルブック「雨のち、サチ。」（光文社刊、税込２９７０円）の発売記念イベントに登場した。

藤井は昨年７月に一般男性との結婚を発表。今作には、結婚式のリポートや結婚に至るまでの経緯も書かれているという。本を出版し、夫の反応はどうだったかと聞かれると「さらけ出しているので、『めっちゃ頑張ったんだね。すごいきれいだよ』と言ってくれた」とうれしそうな様子。撮影に向けての体作りで「今日はいいかなって思った日でも、『今日（トレーニングを）やってないけど大丈夫？』っていい意味でプレッシャーをかけてくれました」と明かした。

新婚生活が始まって、約半年が経過。現在の生活については「楽しいです」と満面の笑みを見せ、「長く付き合っていたので、環境は変わらないけど、何があっても絶対的な味方でいてくれてすごく心強い。そういう土台があるからこそ、こういった本やいろんなお仕事に挑戦できる」とうなずいた。

今後については「温かい家庭を築きあげたいというのが夢のひとつ。絶対に子どもは欲しいね、授かれたらいいねと話しているので、そこに向けて頑張りたい」と意気込んだ。