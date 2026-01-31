◇米女子ゴルフツアー ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第2日（2026年1月30日 フロリダ州 レークノナ・クラブ＝6624ヤード、パー72）

29位で出たツアー2勝の古江彩佳（25＝富士通）が6バーディー、ボギーなしの66をマークし、通算4アンダーの11位に浮上した。

上位に顔を出した古江。初日74を叩き出遅れていただけに「昨日オーバーを叩いてる分、イーブンに持ってくるのが目標だった。そこからリズムよく行けたのが6アンダーにつながった」と安堵（あんど）していた。

「ショットがすごく良かった。落ち着いてチャンスにつけられた」。4番で2メートル、8番では3メートルへ。パー5の9番では残り82ヤードから「完ぺきだった」という会心の一打で1メートルにつけて3個目のバーディーにつなげた。

後半もショットで作った好機を3度ものにした。17番ではグリーンを外しアプローチも寄せ切れなかったが、2メートルのパーパットを沈めて危機を回避。ボギーフリーのラウンドを完成させた。

この日の最少スコア66でホールアウトし「ボギーなしだったのはすごい幸せだなと思う」と顔をほころばせた。

24年はエビアン選手権でメジャー初制覇を果たし、年間の最少ストロークに贈られるベアトロフィーを日本人で初めて獲得した。しかし、さらなる飛躍を目指した昨季は未勝利に終わった。

今大会前には「去年は（ボギーが）すごく多かったので、できるだけボギーを叩かないでいきたい」と話していたが、有言実行の1日になった。

トップと4打差で2年ぶりのツアー3勝目は十分に射程圏内。週末は天候が荒れる予報が出ているが「（天候が）どうなるかわからないので、頑張ってイーブンで上がれるくらいのレベルになると思う。少しでもスコアをキープできるようにしたい」。我慢比べに挑む心構えはできている。