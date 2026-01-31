¡ÚÆî³¤¡ÛÀô¥±µÖ±ØÁ°¤ÎºÆÀ°È÷¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡ªÀôËÌ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó½é¡¦30³¬·ú¤Æ¥¿¥ï¥Þ¥ó¤È¿·¾¦¶È»ÜÀß¤¬2028Ç¯¤è¤ê½ç¼¡ÃÂÀ¸¡¢ºæ»Ô¡ßÆî³¤¤Î¸øÌ±Ï¢·È
Âçºå¡¦ºæ»Ô¤ÎÀôËÌ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ªÆî³¤ÅÅÅ´¤Èºæ»Ô¤Ï2026Ç¯1·î28Æü¡¢±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀô¥±µÖ±ØÁ°³èÀ²½·×²è¡×¤ÎºÆ»ÏÆ°¤È¡¢¸øÌ±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë±ØÁ°ÃÏ°è¤ÎºÆÀ°È÷¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ØÁ°¤Ë¤ÏÃÏ¾å4³¬·ú¤Æ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ê2028Ç¯ÅÙ³«¶È¡Ë¤È¡¢ÃÏ°è½é¤È¤Ê¤ë30³¬·ú¤Æ¤ÎÊ¬¾ù¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê2031Ç¯ÅÙ´°À®¡Ë¤ò·úÀß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ØÆîÂ¦¤Ë¤ÏÂç³¬ÃÊ¤ò¿·Àß¤·¡¢¼þÊÕ»ÜÀß¤Ø¤Î²óÍ·À¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë¡Ö¥¦¥©¡¼¥«¥Ö¥ë¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¡×¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤ÎºÆ³«È¯·×²è¤Î¾ÜºÙ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤ËÊª²Á¹âÆÅù¤Î±Æ¶Á¤Ç±ä´ü¸«Ä¾¤·¤Ë¡ª
1971Ç¯4·î¤Ë³«¶È¤·¤¿Àô¥±µÖ±Ø¤Ï¡¢ÀôËÌ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤ÎÃæ¿´±Ø¤È¤·¤Æ¾¦¶È»ÜÀß¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÀôËÌÀþÆâ¤Ç¤ÏºÇ¤âÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¤µòÅÀ±Ø¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢郄Åç²°ÀôËÌÅ¹¤¬Æþ¤ë¥Ñ¥ó¥¸¥ç¤ä¡¢Âç·¿»ùÆ¸´Û¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æî³¤ÅÅÅ´¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¡ÖÀô¥±µÖ±ØÁ°³èÀ²½·×²è¡×¤Î»ÏÆ°¤òÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢Êª²Á¾å¾º¤ËÈ¼¤¦¹©»öÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢2023Ç¯¤Ë¹©»ö¤Î±ä´ü¤È·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æî³¤ÅÅÅ´¤Èºæ»Ô¤Î¡Ö¸øÌ±Ï¢·È¡×¤ÇºÆ»ÏÆ°
Êª²Á¹âÆ¤Ë¤è¤ë±ä´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢¶áµ¦Âç³ØÉÂ±¡¤Î³«±¡¤ä¾Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎºöÄê¤Ê¤É¡¢³¹¤ËÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åà·ë¤·¤Æ¤¤¤¿·×²è¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·×²è¤Ç¤Ï¡¢ºæ»Ô¤ÈÆî³¤¤¬Ï¢·È¤¹¤ë·Á¡¢±ØÁ°Æî¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤«¤é2³¬¥ì¥Ù¥ë¤Ø¼çÆ°Àþ¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÂç³¬ÃÊ¤ò¿·¤¿¤ËÀß¤±¡¢¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤ä¡¢¤¯¤¹¤Î¤¹¾ì¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë²óÍ·À¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£±ØÁ°ºÆÀ°È÷Á´ÂÎ¤Î´°À®¤Ï¡¢2028Ç¯ÅÙ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó370¸ÍŽ¥ÃÏ¾å30³¬·ú¤Æ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È±ØÁ°¾¦¶È»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸
Æî³¤ÅÅÅ´¤Ç¤Ï¡¢±ØÁ°¤Ë½êÍ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤ËÆü¾ïÍøÍÑ¤ò½Å»ë¤·¤¿±ØÁ°¾¦¶È»ÜÀß¤È¡¢ÀôËÌ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÃÏ¾å30³¬·ú¤Æ¤ÎÊ¬¾ù¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£Ê¬¾ù¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÌó370¸Í¤Ç¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó42000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£Æî³¤¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¤¬»²²è¤·¡¢2031Ç¯ÅÙ¤Î´°À®¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
±ØÁ°¾¦¶È»ÜÀß¤ÏÃÏ¾å4³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤ä°û¿©Å¹¡¢¿©ÊªÈÎ¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹·ÏÅ¹ÊÞ¤ÎÆþµï¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½×¹©¡¦³«¶È¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àô¥±µÖ±ØÁ°ÃÏ°è¤ÎºÆÀ°È÷¡¢¡ÖÀô¥±µÖ±ØÁ°³èÀ²½·×²è¡×¤Î³µÍ×
±ØÁ°¶õ´Ö¤ÎÀ°È÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ºæ»Ô¤ÈÆî³¤¤¬Ï¢·È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ë±ØÁ°Æî¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ØÂç³¬ÃÊ¤òÀßÃÖ¤·¼çÆ°Àþ¤ò£²³¬¤Ø°Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æø¤ï¤¤¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¡¢±ØÁ°¤Î²óÍ·À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦¶È»ÜÀß
¡¦·úÊªµ¬ÌÏ¡§ÃÏ¾å4³¬¡ÊÃÏ²¼1³¬¤Ï¸åÊý½ô»ÜÀß¡Ë
¡¦»ÜÀßÍÑÅÓ¡§Ê£¹ç¡Ê¾¦¶È¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¡Ë
¡¦±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó10,900Ö
¡¦½×¹©Í½Äê¡§2028Ç¯ÅÙ
¡¦»ö¶È¼Ô¡§Æî³¤ÅÅÅ´
¢£Ê¬¾ù¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡¦·úÊªµ¬ÌÏ¡§ÃÏ¾å30³¬·ú¤Æ¡¦Ìó370¸Í
¡¦±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó42,000Ö
¡¦½×¹©Í½Äê¡§2031Ç¯ÅÙ
¡¦»ö¶È¼Ô¡§Æî³¤ÅÅÅ´¤ò´Þ¤àÊ£¿ô»ö¶È¼Ô
º£²ó¤Î¡ÖÀô¥±µÖ±ØÁ°³èÀ²½·×²è¡×¤ÎºÆ»ÏÆ°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ó¥ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀôËÌ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥óÁ´ÂÎ¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°¡ÖIZUMIGAOKA Next Design¡×¤Î¶ñ¸½²½¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±ØÄ¾·ë¤ÎÊØÍø¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤ä¹Âç¤Ê¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬Â·¤¦2028Ç¯ÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ2031Ç¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àô¥±µÖ±ØÁ°¤Ï¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤Î¿ÊÄ½¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
