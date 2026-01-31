5連勝と好調なホーネッツ…アウェーゲームの月間得失点差でNBA歴代トップタイの数値を記録

1月31日（現地時間30日、日付は以下同）を終え、シャーロット・ホーネッツはイースタン・カンファレンス11位の21勝28敗。負け越しているものの、プレーイン・トーナメントへ進出可能な10位にいるシカゴ・ブルズ（23勝25敗）を2.5ゲーム差で追っている。

とはいえ、現在ホーネッツはイースト2位のニューヨーク・ニックス（30勝18敗）と並び、リーグ最長タイの5連勝中。1月は10勝6敗で勝ち越していて、ラメロ・ボール、ブランドン・ミラー、コン・カニップル、マイルズ・ブリッジズ、ムサ・ディアバテを先発起用した12試合で11勝1敗と驚異的な戦績を誇っている。

さらに、1月のホーネッツはアウェーで8勝3敗の好成績をマーク。11日のユタ・ジャズ戦を55点差、6日のオクラホマシティ・サンダー戦と23日のオーランド・マジック戦でそれぞれ27点差の快勝を飾るなど、計6試合で15点差以上をつけて白星を手にした。

30日のダラス・マーベリックス戦を123－121の2点差で制したことで、1月のアウェーゲームでホーネッツは得失点差＋151で全日程を終えた。『ESPN Insights』によると、これは1カ月間におけるアウェーゲームの得失点差で2010年12月（2010－11シーズン）のマイアミ・ヒートと並んでNBA歴代トップタイとのこと。

1月で見てみると、ホーネッツはオフェンシブ・レーティング121.4でリーグ1位、ディフェンシブ・レーティング109.4でも同5位と、攻防両面で上位の数値をたたき出している。

現在9シーズン連続でプレーオフから遠ざかっているホーネッツだが、今シーズンはポジティブな要素がいくつもあり、今後に向けて楽しみなチームになっていると言えるだろう。



The Hornets enter tonight's matchup against the Mavericks with a +149 point differential on the road in January 🤯

That's currently the 2nd-best point margin on the road in any calendar month in NBA history 🔥 pic.twitter.com/KEoxY9tEvk

- ESPN Insights (@ESPNInsights) January 29, 2026

