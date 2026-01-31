「美男美女」「初めて知った…」女性アナウンサーが磐田ルーキーとの2ショットを投稿
静岡朝日テレビ(SATV)アナウンサーで気象予報士の白木愛奈さんが30日、自身のX(@shiraki_mana)を更新し、ジュビロ磐田のルーキーと撮ったツーショットを披露した。
SATVのスポーツ情報番組『スポーツパラダイス』に出演している白木さんは「今日のスポパラは、ジュビロ磐田に新加入した吉村瑠晟選手に、鹿児島キャンプでお話を伺ってきました!」と、関西大から入団したDF吉村瑠晟との写真を投稿。「吉村選手は弟と同い年 親近感が湧きました〜」と明かし、「期待の左サイドバックは一体どんなお話をしてくれるのか?お楽しみに」と番組をPRした。
フォロワーからは「可愛い愛奈ちゃん」「ナイスなツーショット」「美男美女。目にいいね」「白木さん弟さんいたんだ?初めて知った、、笑」などの反応が寄せられている。
