水戸が今季キャプテン・副キャプテン・選手会役員を発表
水戸ホーリーホックは31日、2026特別シーズンのキャプテン・副キャプテン・選手会役員が決まったことを発表した。
キャプテンはDF飯田貴敬(31)とFW渡邉新太(30)に決定。飯田はクラブ公式サイトを通じ、「記念すべき年にキャプテンを務める責任と誇りを感じています。チームのため、この街のため、このクラブの未来のために全てを背負って戦います。新しい景色を見にいきましょう!」とコメントしている。
渡邉は「キャプテンに就任しました。チームが良い方向に進むように自分の出来ることを精一杯やり、みんなと協力しながらJ1リーグを闘い抜ける素晴らしいチームを作っていければと思います。よろしくお願いします」と挨拶した。
また、副キャプテンはMF大崎航詩(27)、MF長尾優斗(24)、GK松原修平(33)が担当。選手会役員については、選手会長をFW久保征一郎(24)、選手会副会長をMF長尾優斗(24)とMF仙波大志(26)が務める。
