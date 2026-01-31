　31日、第30回ちばぎんカップのキックオフを前に、柏レイソルとジェフユナイテッド千葉のスターティングメンバーが発表された。

　新加入組では、柏はMF山之内佑成(←東洋大)、MF土屋巧(←甲府/レンタル復帰)、MF山内日向汰(←川崎F)、MF大久保智明(←浦和)がベンチ入り。千葉はMF津久井匠海(←大宮)とMF天笠泰輝(←大分)が先発、FW松村拓実(←拓殖大)は控えにまわった。

　1995年3月5日に始まったちばぎんカップは、今年で30回目を数える伝統のカップ戦だ。過去の対戦成績は、柏が18勝、千葉が11勝で、柏がリード。昨年はアウェーの柏が3-0で勝利し、MF小屋松知哉(現名古屋)がMVPを獲得した。

　“J1同士”での対戦は、じつに17年ぶり。昨季J1で2位に躍進した柏が貫禄を見せるのか、17年ぶりにJ1に復帰した千葉がその勢いのままに勝利するのか。注目の一線は、14時にキックオフを迎える。

<出場メンバー>

柏レイソル

▽先発

GK 25 小島亨介

DF 24 久保藤次郎

DF 88 馬場晴也

DF 4 古賀太陽

DF 2 三丸拡

MF 39 中川敦瑛

MF 21 小西雄大

MF 8 小泉佳穂

MF 15 小見洋太

FW 20 瀬川祐輔

FW 9 細谷真大

▽控え

GK 29 永井堅梧

DF 13 犬飼智也

DF 26 杉岡大暉

DF 22 野田裕喜

MF 32 山之内佑成(←東洋大)

MF 34 土屋巧(←甲府/レンタル復帰)

MF 23 長南開史

MF 28 戸嶋祥郎

MF 87 山内日向汰(←川崎F)

MF 14 大久保智明(←浦和)

MF 19 仲間隼斗

監督

リカルド・ロドリゲス

ジェフユナイテッド千葉

▽先発

GK 35 若原智哉

DF 15 前貴之

DF 2 高橋壱晟

DF 3 久保庭良太

DF 28 河野貴志

MF 67 日高大

MF 42 イサカ・ゼイン

MF 8 津久井匠海(←大宮)

MF 32 天笠泰輝(←大分)

FW 20 石川大地

FW 10 カルリーニョス・ジュニオ

▽控え

GK 23 鈴木椋大

DF 13 鈴木大輔

DF 46 齋藤隼士

MF 47 伊藤暖

MF 5 小林祐介

MF 33 猪狩祐真

MF 27 岩井琢朗

MF 37 姫野誠

FW 30 松村拓実(←拓殖大)

FW 9 呉屋大翔

FW 11 米倉恒貴

監督

小林慶行