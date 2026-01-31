30回目のちばぎんカップは17年ぶりに”J1同士”で激突!柏と千葉がスタメンを発表
31日、第30回ちばぎんカップのキックオフを前に、柏レイソルとジェフユナイテッド千葉のスターティングメンバーが発表された。
新加入組では、柏はMF山之内佑成(←東洋大)、MF土屋巧(←甲府/レンタル復帰)、MF山内日向汰(←川崎F)、MF大久保智明(←浦和)がベンチ入り。千葉はMF津久井匠海(←大宮)とMF天笠泰輝(←大分)が先発、FW松村拓実(←拓殖大)は控えにまわった。
1995年3月5日に始まったちばぎんカップは、今年で30回目を数える伝統のカップ戦だ。過去の対戦成績は、柏が18勝、千葉が11勝で、柏がリード。昨年はアウェーの柏が3-0で勝利し、MF小屋松知哉(現名古屋)がMVPを獲得した。
“J1同士”での対戦は、じつに17年ぶり。昨季J1で2位に躍進した柏が貫禄を見せるのか、17年ぶりにJ1に復帰した千葉がその勢いのままに勝利するのか。注目の一線は、14時にキックオフを迎える。
<出場メンバー>
柏レイソル
▽先発
GK 25 小島亨介
DF 24 久保藤次郎
DF 88 馬場晴也
DF 4 古賀太陽
DF 2 三丸拡
MF 39 中川敦瑛
MF 21 小西雄大
MF 8 小泉佳穂
MF 15 小見洋太
FW 20 瀬川祐輔
FW 9 細谷真大
▽控え
GK 29 永井堅梧
DF 13 犬飼智也
DF 26 杉岡大暉
DF 22 野田裕喜
MF 32 山之内佑成(←東洋大)
MF 34 土屋巧(←甲府/レンタル復帰)
MF 23 長南開史
MF 28 戸嶋祥郎
MF 87 山内日向汰(←川崎F)
MF 14 大久保智明(←浦和)
MF 19 仲間隼斗
監督
リカルド・ロドリゲス
ジェフユナイテッド千葉
▽先発
GK 35 若原智哉
DF 15 前貴之
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
MF 67 日高大
MF 42 イサカ・ゼイン
MF 8 津久井匠海(←大宮)
MF 32 天笠泰輝(←大分)
FW 20 石川大地
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
▽控え
GK 23 鈴木椋大
DF 13 鈴木大輔
DF 46 齋藤隼士
MF 47 伊藤暖
MF 5 小林祐介
MF 33 猪狩祐真
MF 27 岩井琢朗
MF 37 姫野誠
FW 30 松村拓実(←拓殖大)
FW 9 呉屋大翔
FW 11 米倉恒貴
監督
小林慶行
