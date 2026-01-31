【思考をキレイにする旅の仕方（507）】ホテルの当日割引利用は勇気と安心の選択
行先も決めず、ふらりと旅に出ることがあります。
ここ数年は、たいてい２〜３日程度。
農業をはじめたので天候次第で出掛けることも多い。
たとえば田んぼの作業で３日ほどスケジュールをとっていても、
雨だったり、もしくは雨が多かった翌日、晴れても田んぼの状態が悪い時は作業ができません。
そんな時は思い切って休みにして旅に出てしまうのです。
「ホテルどうするの？」
と聞かれることがありますが、予約は直前でもかまいません。
チェックアウトの時間帯は当日予約を見込んで高くなるので要注意ですけどね。
15時過ぎると、キャンセルが確定し始め、安くなりはじめることがあるのです。
ホテル側も空室のままでは売上にならず、在庫は持ち越せないので。
ただ、15時まで待つというのは、かなり勇気がいることには違いありません。
それが嫌であれば、安心を選択して、自宅でホテルを予約してから出掛けていけばいい。
私の場合、その日の気分で「勇気」をとるか「安心」をとるかを選択しています。
通常の金額より安く宿泊できたときの喜びもあるけれど、
翌日に大きな学会があって、どこも取れず、通常の３倍の金額を支払ったこともあります。
今思えば、もう少し移動してしまえばよかったのかもしれないんですけどね。＜text：イシコ＞ ※画像は生成AIで作成しています