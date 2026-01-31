いつもの髪型を簡単アプデ。大人世代に似合う【最旬ショート】スタイル作りのコツ

あまり大きくイメチェンできない印象もあるショートヘアですが、一工夫加えるだけでグッと今っぽい表情を演出できます。そこで今回は、いつもの髪型を簡単にアップデートして最旬スタイルに導くためのスタイル作りのコツを紹介します。

🌼輪郭補正効果も。何もしてない風なのにおしゃれ感が高まる【最旬ショートボブ】

首元をすっきりと見せて大人の余裕を演出




大人の余裕を演出するなら、首元をすっきり見せるのがポイント。サイドの髪を耳にかけやすい長さにカットしつつ、毛先に軽くレイヤーを入れて自然な動きを演出しましょう。また、スタイリング時は根元のボリュームを抑えるのが今っぽく見せるコツです。

耳周りをすっきりさせて絶大な小顔効果を




小顔効果を得たいなら、耳周りをすっきりさせるのがポイント。毛先に動きをつけやすいように軽め質感にカットして、後頭部に適度なボリュームを持たせましょう。また、スタイリング時にワックスやオイルを使用して髪のツヤ感を補うと、より今っぽい表情に仕上がります。

柔らかい印象ながらきちんと感も欲しいならマッシュスタイルを




柔らかい印象ながらきちんと感も欲しいならマッシュスタイルが断然おすすめ。前髪を眉上で揃えてサイド馴染ませるように流れを作り、後ろ髪は首元でナチュラルにまとまるようにカットしましょう。また、スタイリング時は軽い質感のスタイリング剤を使用して“何もしてない風”に見せるのが今っぽく仕上げるポイントです。

今回紹介したスタイルなら、さり気なくトレンドを取り入れたヘアスタイルへのアップデートが叶います。ぜひ、ご自身の髪質や顔型に合わせた微調整を加えて、お似合いのショートヘアを手に入れてくださいね。＜image出典：instagram（@kasumi_ezure）＞