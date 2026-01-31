恋心が見え見え。男性が見せるあからさますぎる「本命行動」
男性の言動を見ていて「私のことが好きってことか」と感じたことありませんか？
そんな時は、第三者の目から見ても男性の恋心は見え見えだったりするものです。
そこで今回は、そんな男性が見せるあからさますぎる「本命行動」を紹介します。
女性の外見や気持ちの変化に敏感に反応する
男性があなたの外見や気持ちの変化に敏感に反応して、場に合った言動を取ろうとするのは本命行動の可能性が高いです。
また、気持ちの変化にも敏感で「いいことあった？」「何か困ってる？」などと状況に応じて声がけしてくることも増えます。
下の名前やニックネームで呼んでくる
男性は恋をすると、好きな女性とできるだけ早く打ち解けようとするもので、挨拶してきたり、話しかけてきたりするもの。
そして、ある程度打ち解けてきたら、今度は下の名前やニックネームで女性のことを呼ぶようになったりします。
これもまたわかりやすい本命行動と言え、女性に対して恋心のアピールであり、周囲に対して「彼女と俺は特別な関係」と青ウールする目的もあるのでしょう。
恋に落ちた男性は相手の女性に対して今回紹介した行動を通してアプローチや本命アピールをするようになるので、気になる男性が同じような行動をしていないか、ぜひチェックしてみてくださいね。
