男性アイドルデュオのROIROMが公式Instagramで、正統派な学生服姿を披露した。

【写真】ROIROMが“正統派”学ラン姿を披露、アレンジなしでも華やかに着こなす

■ROIROMの2人が華やかな学ラン姿を披露

ROIROMの本多大夢と浜川路己が、公式Instagramでカメラと2人の学生の絵文字を添えて、計2点の写真を投稿。

1枚目の2人は、本多がストライプのネクタイを締め、浜川は華やかなボウタイのシャツを合わせた、学生服をオシャレにアレンジしたスタイリングで登場。揃ってピースサインをした2ショットを投稿。

2枚目は一転して、学生服のボタンを首元までしっかり留めた正統派スタイルで登場。肩を組んで躍動感にあふれる楽し気な2ショットを披露した。

2人は2026年1月30日にテレビ朝日系で放送された『しくじり先生 俺みたいになるな!!』に揃って出演。その時に撮影したオフショットと思われる。

「アレンジナシでこのカッコよさ」「これが見たかった」「学ランの破壊力やばい」「美しすぎて眩しい」と絶賛する声が寄せられた他、「こんな学校に通いたかった」「2枚目がリアルすぎる」「第2ボタンください！」と想像を掻き立てられた様子のコメントも多数みられた。

■写真：ROIROMがアレンジなしの正統派学ランを華やかに着こなす