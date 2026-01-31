甘えてばかりの女 vs 頼りがいある女、男性が長く一緒にいたいのは？
恋愛では「甘え上手な女性がモテる」と言われることがありますが、長く一緒にいる相手として選ばれるかどうかは、また別の話。甘えてばかりの女性と、頼りがいのある女性では、男性が感じる安心感や将来のイメージに違いが出てきます。
甘える女性は可愛いが、負担に変わることもある
甘えてばかりの女性は、頼ることで男性の自尊心をくすぐり、守ってあげたい気持ちを引き出します。ただ、それが続きすぎると、男性は「常に支えなきゃいけない存在」と感じてしまい、無意識にプレッシャーを抱えることも。最初は可愛く感じていたとしても、次第に重さに変わってしまうケースも少なくありません。
頼りがいのある女性は、対等な関係を作りやすい
一方で、頼りがいのある女性は、自分のことは自分で決め、困ったときは冷静に対処しようとします。男性からすると「かんぞよなら一緒に生活しても大丈夫そう」「何かあっても支え合えそう」と感じやすく、恋愛が将来につながるイメージを持ちやすくなります。
長く一緒にいたいのは“支え合える相手”
恋愛初期は甘えがスパイスになりますが、関係が続くほど大切になるのはバランスです。甘えるだけでも、強がるだけでもなく、お互いに頼れる関係が理想。男性が長く一緒にいたいと感じるのは、「自分だけが支える側にならなくていい」と思える相手なのです。
甘えてばかりも魅力ですが、長く続く関係では頼りがいが大きな安心材料になります。支え合えるイメージが持てる女性ほど、男性の目に「一緒に歩んでいける存在」と映り、結果的に選ばれやすくなるのです。 ※画像は生成AIで作成しています
