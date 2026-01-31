この記事をまとめると ■2025年12月単月締めの車名（通称名）別新車販売ランキングが発表された ■軽自動車ではN-BOXが首位を守った一方で登録車ではトヨタ一強となった ■環境性能割が廃止されることにより新車価格値上げの可能性がある

なんだかんだいわれながらもまだまだ強いN-BOX

登録車は自販連（日本自動車販売協会連合会）から、軽自動車は全軽自協（全国軽自動車協会連合会）から、それぞれ2025年12月単月締めでの車名（通称名）別新車販売ランキングが発表された。

自販連と全軽自協統計をもとにして登録車と軽自動車を合算させた（含軽統計）ランキングを作成すると、販売トップは、1万5570台を販売したホンダN-BOXとなった。2025年12月は仕事納めが2日早い26日（27日が土曜日、28日が日曜日だったため）となり、所管官庁の稼働日数が少なかったことも影響し、前年比でも新車販売台数は若干勢いがなかったものの、N-BOXは前年同月比104.9％と健闘したともいえる。

ただ現行の3代目となった2023年における12月単月締め販売台数が1万9681台だったのに対し（3代目は10月正式発売、先代の末期モデルセールが販売台数に大きく貢献）、2024年12月が1万4849台で、2025年12月も前述の通り1万5570台となったところを見ると、3代目の元気のなさが目立っているともいえる状況が続いている。

N-BOXのライバルといえばスズキ・スペーシアとダイハツ・タントが定番といっていいだろう。WEB上でそれぞれカスタム系ではなく標準タイプで試算を行うと、スペーシアとタントは環境性能割が非課税であったが、N-BOXは1万4400円課税されていた。環境性能割は2026年4月以降廃止となるが、問題は2026年3月までは事業年度末決算セール期間中となっていること。税金となると「ウチはそのぶん値引きを……」とは面と向かってお客にはいうことはできない。N-BOXが気に入っているお客でも、納車を4月以降にしてほしいという声が今後は出てくるかもしれない。

タントではカスタム系だと環境性能割が課税されるが、スペーシアではカスタム系でもターボを除けば非課税扱いとなっていた。経済合理性を追求する傾向の高い人も多いとされる軽自動車ユーザーなので、このあたり数万円レベルの差となるが、意外に販売台数に影響を与えるかもしれない。

ライバルでは非課税車種があり、さらに4月以降環境性能割が廃止となる状況下で買い控えも想定せざるをえないなか、2025事業年度締めでの年間新車販売台数でもトップの地位を確実にするため、ホンダがどのような販売促進活動を展開してくるか注目したいところである。

新車価格がさらに上がる可能性あり

登録車のみのランキングではトヨタ・ヤリス（ヤリスクロス含む）が1万1602台でトップとなっており、トップ10のなかでトヨタ車が8車種もランクインするトヨタ一強状況を、2025年最終月でも見せてトヨタが有終の美を飾っている。

トップがヤリス、2位トヨタ・シエンタ、3位トヨタ・ライズと比較的売りやすいとされるコンパクトカーが多いが、7位トヨタ・アルファード、8位トヨタ・ノア、9位トヨタ・ヴォクシーと高収益車種が3台もトップ10圏内にランクインしている。この高収益車種3台合計で2025年12月だけで1万6336台も販売しているのだ。全般的に車両価格などからの値引きも抑えて販売されており、収益面でもトヨタ一強が鮮明となっている。

注目なのは、登録車のみで15位に入っているトヨタ・ハリアーで、前年比129％となっている。本稿執筆時点で納期を調べてみると、HEV（ハイブリッド車）であっても2025事業年度内、つまり2026年3月にギリギリ間に合うかどうかという短納期となっている。2025年12月は新型トヨタRAV4が12月17日にデビューしている。デビュー後の納期遅延や新規受注停止を懸念したセールスマンが、納期の早いハリアーへお客を誘導したことも影響しているのかもしれない。

2025年10月に改良を行ったスズキ・クロスビーは、改良後初の1カ月フルカウント販売月である2025年11月は前年比200.8％となっていたが、2025年12月も前年比200.6％と好調を維持している。同カテゴリーで断トツ人気の高いトヨタ・ライズは本稿執筆時点で予定納期が2026年5月以降となっているが、トヨタ車内では比較的短い納期になっているので、ライズと活発な販売競争を展開しているようである。

なお、2026年1月9日より三菱デリカD:5の改良モデルが発売となっている。三菱車のなかでは販売の稼ぎ頭となるモデルなので、2026年1月の販売台数がいまから気になっている。

軽自動車では新型になって間もない日産ルークスや三菱デリカミニ／eK（全軽自協統計では合算されている）が、前年比135％強と好調な販売となっている。

年明け早々世界情勢が激変を見せている。中国との問題も長期化は避けられない。こうなってくると気になるのがメーカーを問わず、車両価格の値上げというものを意識した新車購入検討が、ますます重要になってくるだろう。

たとえば4月以降は環境性能割が廃止になると、新年度以降に新車を買おうと思っていたら、廃止になるぶんを軽く上まわる車両価格の値上げ（車両価格の値上げも含めた改良など含む）が行われたということにもなりかねない。

思い立ったが吉日ではないが、とにかく考え込む前にまず行動開始（実際の様子）してからどうするかを判断したほうがいいようである。

2025年12月単月締め車名（通称名）別新車販売ランキング

1位 ホンダ N-BOX：1万5570台

2位トヨタ・ヤリス：1万1602台

3位 スズキ・スペーシア：1万1397台

4位 ダイハツ・タント：9297台

5位 トヨタ・シエンタ：9239台

6位 ダイハツ・ムーヴ：8867台

7位 トヨタ・ライズ：8665台

8位 トヨタ・カローラ：8378台

9位 トヨタ・ルーミー：7758台

10位 ホンダ・フリード：6968台

11位 日産 ルークス：6889台

12位 スズキ・ハスラー：6171台

13位 三菱 デリカミニ/eKシリーズ：5924台

14位 トヨタ・アルファード：5656台

15位 トヨタ・ノア：5376台

16位 トヨタ・ヴォクシー：5307台

17位 スズキ・ワゴンR：5204台

18位 日産 セレナ：5078台

19位 日産 ノート：,724台

20位 ホンダ・ヴェゼル：4615台

21位 ホンダ・ステップワゴン：4539台

22位 スズキ・ジムニー（シエラ・ノマド）：4245台

23位 トヨタ・ハリアー：4199台

24位 ダイハツ・ミラ：4079台

25位 トヨタ・アクア：4003台

26位 スズキ・ソリオ：3735台

27位 スズキ・アルト：3540台

28位 ホンダ・フィット：3436台

29位 トヨタ・クラウン：3433台

30位 日産デイズ：3364台