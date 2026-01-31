いよいよ明日2月1日に一斉にスタートするプロ野球の春季キャンプ。ロッテのサブロー監督が、意気込みを語りました。

ロッテのキャンプ地は、宮崎県・都城市。ロッテは2025年から都城市をキャンプ地の拠点とし、都城市も練習場の整備などに力を注いできました。さらに29日には、株式会社ロッテがネーミングライツ・パートナー企業となったことを発表。スタジアムや室内練習場などに、コアラのマーチやパイの実といったロッテ製品に関連した愛称がつけられました。

サブロー監督は「申し分ない環境をつくってもらったので。ロッテの製品の名前がつくということで、都城とロッテ、いいマッチングだと思います」と笑顔。

春季キャンプの内容については、ケガへの注意を強調しながらも、秋季同様の“厳しいキャンプ”に言及します。続けて選手たちに向けては「若い選手に限らず、中堅・ベテラン全員が競争しあって、チーム力を全員であげてくれたら」と期待を寄せました。

若手で注目といえば、1軍キャンプスタートとなったドラフト1位ルーキー・石垣元気投手。サブロー監督は「期待というか、能力はわかってるので。ケガをせずに。練習についてきてくれるようなトレーニングをしてくれたら」と語りました。