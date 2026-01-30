絶対にバレたくない。男性が「浮気を隠す時」にすること
浮気する男性って、意外と浮気を上手に隠せないもの
そこで今回は、男性が「浮気を隠す時」にすることを紹介します。
聞いてもいないことを詳細に話してくる
浮気している男性は、彼女から自分の行動を根掘り葉掘り聞かれたくないもの。
そのため、彼女に「今日は何してたの？」とも聞かれていないのに、その日の行動を詳細に説明してくるなら、何か隠し事をしている可能性が高いです。
返事の内容が曖昧になる
男性に「昨日はどうして連絡くれなかったの？」と質問した時、「連絡もらっていたっけ？」「寝てたのかな？」などと曖昧な内容の返事をされるなら、浮気されている可能性も。
彼女の呼び方が変わる
彼氏からいつも名前で呼ばれていたのに、突然「おまえ」「ねぇ」などと言われるようになったとしたら浮気を疑った方がよいでしょう。
急に呼び方を変えるのは、間違って浮気相手の名前を口にしないようにするためという可能性があります。
彼氏に今回紹介した言動が見られるなら、浮気など何か隠しごとがある状態ということなので、上手く男性を誘導尋問してみてくださいね。
