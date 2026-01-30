「俺は悪くない」と開き直る。不倫男性が使いがちな“自己正当化”フレーズ
不倫をしていながら、どこかで「自分はそこまで悪くない」と思っている男性は、実は少なくありません。罪悪感がゼロではないからこそ、心の中で理由づけをしてバランスを取ろうとする。その結果、不倫は“仕方ない選択”として処理されていきます。
「家庭はうまくいっていないから仕方ない」
夫婦関係の不満を理由にすれば、不倫は逃げ場や癒しという位置づけになります。本当は関係修復の努力や話し合いという選択肢もあるはずなのに、それを飛ばして感情の逃げ場を作ることで、自分の行動を正当化してしまうのです。
「本気じゃないから問題ない」
遊びだから、気持ちは入っていないから、という言い訳は、裏切りの重さを軽く感じるための考え方。不倫相手の感情や家庭への影響を切り離すことで、「大事にはなっていない」と自分を安心させる構造を作り上げます。
「バレなければ誰も傷つかない」
秘密にできている間は、問題は存在していないと思い込む。発覚して初めて問題になるという感覚が、行動へのブレーキを弱めます。現実には嘘をついている時点で関係はすでに傷ついているのに、その事実を直視しないまま続けてしまっているのです。
不倫男性の多くは、自分を悪者だと思い続けるほど強くありません。だからこそ、理由を作り、言葉で自分を納得させながら不倫を続けようとするのです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼ただの不倫が本気モードに。男性の気持ちが大きく変わる「瞬間」