若作りに見える人と、今っぽく見える人。「服選び」で分かれるポイント
「若く見られたい」と思って選んだ服なのに、なぜか無理しているように見えてしまう。そんな経験はありませんか？一方で、派手なアイテムを使っていなくても、自然と今っぽく見える人もいます。この違いは、年齢の問題ではなく、服の選び方の視点にあります。
“若い人と同じ”が正解とは限らない
若作りに見えやすい人ほど、トレンドをそのまま取り入れようとしがち。でも、体型や雰囲気が変わってくる40代以降は、「似合う形」と「流行っている形」が必ずしも一致しません。今っぽく見える人は、トレンドを“色・素材・シルエットの一部”だけ取り入れ、自分に合う形に落とし込んでいます。
体型カバーより“全体バランス”を優先している
気になる部分を隠そうとして、ゆったりした服を重ねるほど、かえって重たい印象になることも。今っぽく見える人は、隠すよりも縦ラインや丈感など全体のバランスを意識しています。体型を覆うのではなく、視線の流れを整えることで、無理なくすっきり見せているのです。
更新しているのは“服”よりも組み合わせ
昔買った服でも、組み合わせを変えるだけで印象は大きく変わります。今っぽく見える人は、靴やバッグ、トップスの丈感など、どこか一か所を更新して全体の空気感を変えています。すべてを買い替えなくても、“今”に寄せる工夫をしているのが特徴です。
若作りに見えるか、今っぽく見えるかを分けるのは“視点の違い”。流行をそのまま真似するより、「今の自分にどう落とし込むか」を意識するだけで、印象は大きく変わります。まずはコーデのどこか一か所、今のバランスに更新してみることから始めてみてはいかがでしょうか。 ※画像は生成AIで作成しています
