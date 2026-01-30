【射手座】週間タロット占い《来週：2026年2月2日〜2月8日》の総合運＆恋愛運

写真拡大 (全2枚)


来週（2026年2月2日〜2月8日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年1月26日〜2月1日｜総合運＆恋愛運TOP３

『自分を自分で大事にしてあげます』


｜総合運｜　★★★☆☆


とても良い意味で「ちゃんとしないといけない」と思うことが増えます。自分の良い所や手にしているものなどをダメにしてしまってはもったいないと思うでしょう。仕事や公の場では考えや行動がコロコロ変わってしまいます。ライバルなどに勝ちたい思いで一貫性がなくなるようです。

｜恋愛運｜　★★★☆☆


追いかければ追いかけるだけ一途に見せれば見せるだけ、相手からの印象はアップします。けれど、自分のスタイルを頑なに崩さない限りは進展が難しいでしょう。シングルの方は、誰かにコントロールされるのが嫌な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの本心を知りたがっています。

｜時期｜


2月2日　バランスを崩してしまう　／　2月3日　恋愛運UP

｜ラッキーアイテム｜


ヘアコーム

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞