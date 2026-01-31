李在明（イ・ジェミョン）大統領が31日午前、国会で営まれた故李海瓚（イ・ヘチャン）元首相の告別式に出席した。

李大統領は金恵景（キム・ヘギョン）夫人と共に黒のスーツに謹弔リボンを付けて告別式場に姿を見せた。李大統領夫妻は沈痛な表情で故人の遺影を眺めていた。

その後、李大統領夫妻は遺族と並んで座り、趙正苾（チョ・ジョンシク）大統領政務特別補佐官が読み上げる故人の略歴を聞いた。これに先立ち李大統領は遺族の手を握って慰めの言葉を伝えた。李大統領と同じ列の席には禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長、金民錫（キム・ミンソク）首相らが座っていた。

この日、ソウル大病院葬儀場で午前6時30分ごろ出棺、午前7時20分に民主平和統一諮問会議の事務室で、午前8時10分に共に民主党党舎で「路祭」が行われた。

告別式はこの日午前9時、国会議員会館大会議室で営まれ、午前11時に瑞草洞（ソチョドン）ソウル追慕公園で火葬手続きが予定されている。

火葬後には世宗市全東面（セジョンシ・チョンドンミョン）の故人の自宅を経て、父母の近くの埋葬を望んでいた故人の意向により午後3時30分ごろ世宗市銀河水公園で納骨式が行われる。

7選国会議員だった故人は忠清南道青陽（チョンヤン）出身で、世宗の国会議員を2度務めた。